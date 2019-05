Paludan sendte brev om chikane til 500 personer

Alle i Rasmus Paludans chikaneoffers omgangskreds skulle kende til hans side af historien. Derfor sendte han et brev til 500 mennesker

Da flere medier tidligere på ugen kunne skrive, hvordan Rasmus Paludan systematisk havde chikaneret en ung mand i sådan en grad, at han og familien var på sammenbruddets rand, afviste Rasmus Paludan at kommentere, fordi han mente, sagen hørte under privatlivets fred.

Det mente han dog ikke, da sagen kørte tilbage i 2011. Han valgte nemlig ifølge Avisen Danmark at sende et brev til 500 af sit chikaneoffers venner, hvor han udlagde sin side af sagen.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Han forfattede et brev, hvor han udlagde sin side af sagen og sendte det til alle de personer, han mente, havde hørt om sagen. Det blev sendt med posten til 500 personer.

Sådan forfulgte og chikanerede Rasmus Paludan en ung mand i flere år

Harmløst

Brevet, som Avisen Danmark er i besiddelse af, er dateret til 16. maj 2011 og i det står blandt andet.

'Jeg er bekendt med, at xxx har bagtalt mig over for en række personer, jeg ved ikke hvem - bortset fra de få, som selv har henvendt sig til mig. Derfor må jeg skrive til de ca. 500 mennesker, som XXX har haft kontakt med i de seneste par år.'

Brevet er tre sider langt og omhandler blandt andet 'sociale problemer' mellem det 24-årige chikaneoffer og Rasmus Paludan. Han beskriver også sagen som harmløs.

Som beskrevet endte sagen med, at Stram Kurs-leder fik et tilhold på de maksimale fem år af Københavns Politi mod den unge mand.

Udover det brev, som Paludan sendte til 500 personer, sendte han også en mail ud til en bred kreds af studerende på Københavns Universitet, hvor han inviterede til orienteringsmøde om sagen. Her ville han - ligesom i brevet - udlægge sin side af sagen. Ingen af Avisen Danmarks kilder deltog i mødet og det vides ikke, hvorvidt det blev afholdt.

