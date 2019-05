Paludan sviner Elbæk til: - Evnesvag, åndsamøbe og narrehat!

Efter gloserne fra Paludans mund tirsdag må man formode, at han og partilederen fra Alternativet, Uffe Elbæk, ikke ligefrem er på postkort.

Det blev tydeliggjort, da Paludan med tilhørende PET-betjente ankom i en stor, sort BMW til Christiansborg Slotsplads lidt over klokken 16 - godt tre timer efter valgudskrivelsen.

'En fuldstændig verdensfjern, uvidende åndsamøbe som Uffe 'Klovne' Elbæk', lød beskrivelsen fra Paludan, da Ekstra Bladet spurgte til Elbæks tidligere omtale af Paludan som fascist, samt at Stram Kurs ønsker at indføre apartheid i Danmark.

Det var langtfra kærlige gloser, der fløj i Uffe Elbæks retning på Christiansborg Slotsplads tirsdag. Foto: Anthon Unger

- Han (Uffe Elbæk, red.) nærmer sig selv spærregrænsen med hastige skridt, og det kan være, fordi folk er trætte af at se ham stå og danse til tåbelige sange og være en total narrehat, lød analysen fra Paludan, inden han overleverede en sidste bredside til Elbæk:

- Og desuden taler han også altid, som om han er lidt evnesvag faktisk. Det ved jeg ikke, om du har lagt mærke til. Det gør han faktisk. Så man tænker lidt, at han måske fejler et eller andet.

Elbæk: - Det siger mere om ham

Det viser sig dog, at Uffe Elbæk er en svær mand at tirre. Til tilsviningen fra Rasmus Paludan vises der overskud, men Elbæk kunne alligevel ikke lade være med at sende en stikpille retur.

- Helt spontant og fra hoften siger det meget om, at vi har brug for mere kærlighed og empati her i verden. Og det vil jeg sende videre til Rasmus Paludan. Han har brug for et knus altså. Mere kærlighed til Rasmus Paludan og Stram Kurs, siger Uffe Elbæk til Ekstra Bladet.

- Mere kærlighed til Rasmus Paludan, lød ordene fra Uffe Elbæk, som alligevel ikke kunne lade være med at tilføje, at udtalelsen siger mere om Paludan. Arkivfoto: Jens Dresling

- Går det dig på, at han kalder dig evnesvag?

- Det siger mere om ham end om noget som helst andet. Jeg har det sådan, at nu er vi i valgkamp, og jeg har sagt det, der skal siges, lød ordene fra Elbæk.

Både Rasmus Paludan og Uffe Elbæk peger på sig selv som Danmarks kommende statsminister.