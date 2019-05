Paludan: Vil udrydde islam i hele verden

I en video fra 2018 fortæller partileder Rasmus Paludan, at hans endelige mål er, at der ikke skal være flere muslimer på Jorden

Det 'endelige mål' ifølge Rasmus Paludan i en video fra december 2018 er, at der ikke længere eksisterer muslimer på jorden.

Videoen er optaget i staten New Jersey, USA med det kendte 'Freedom Tower' på Manhattan i baggrunden, som nu står der, hvor 'World Trade Center' stod før terrorangrebet 11. september 2001.

Partilederen af Stram Kurs siger i slutningen af videoen:

'Det her er en kamp - og fjenden det er islam og muslimer. Vi kan starte med at sørge for, at fjenden ikke er i vores eget land, Danmark, og så kan vi eventuelt hjælpe andre lande med også at få dem ud fra deres lande.'

'Det bedste ville selvfølgelig være, at der ikke var en eneste muslim tilbage på vor kære jord, og jeg håber, at det vil ske en dag, og så vil vi have nået vores endelig mål med sikkerhed.'

Opfordrer til vold

Jurist og direktør i tænketanken Justitia, Jacob Mchangama, vurderer, at Rasmus Paludan overtræder loven i videoen.

- Jeg kan ikke forstå det anderledes, end at Rasmus Paludan siger, at målet er udryddelsen af alle muslimer på Jorden. Hvornår har vi sidst haft en politiker, der opfordrer til folkemord? Han vil basalt set slå knapt to milliarder mennesker ihjel, siger han til Berlingske.

Samtidig fortæller juristen, at udtalelserne kunne være et brud på straffelovens paragraf 266b, også kaldet rascismeparagraffen, og straffelovens paragraf 136, stk. 1, som omhandler opfordring til vold.

Partilederen er dog overhovedet ikke enig i, at han opfordrer til vold. Udryddelsen af muslimer fra verden skal ifølge ham ske uden, at der spildes en eneste dråbe blod.

Erkender

Men der er ingen rysten på hånden hos Rasmus Paludan, da Berlingske konfronterer ham med hans udtalelser i videoen.

- Det bedste ville være, at muslimer var langt væk fra Danmark. Det næstbedste ville være, at der ikke var muslimer på Jorden. Men det er absurd at opfatte min video som om, at jeg skulle ønske, at muslimerne blev slået ihjel.

- Det, jeg ønsker, er at alle muslimer enten konverterer eller fralægger sig deres religion. Det vil også være bedst for muslimerne selv, fordi det vil give dem personlig frihed, siger han.

Han siger dog i videoen følgende:

'Absolut det eneste, som muslimer forstår, det har vi fra den lærde Bill Warner, det er overvældende fysisk magt. Det er det eneste muslimer forstår og har respekt for.'

Rasmus Paludan blev dømt for racisme 5. april 2019 ved Retten i Glostrup. Straffen lød på 14 dages betinget fængsel for at have ytret sig racistisk om afrikanere i en video optaget i Albertslund. Dommen ankede han på stedet.

