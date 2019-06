Paludans far: Ubehageligt at læse om Rasmus

Partilederen for Stram Kurs, Rasmus Paludan, lever med konstant politibeskyttelse og dødstrusler hængende over hovedet. Så meget, at han af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan bo i sin lejlighed længere. Det skriver hans far, kulturjournalist Tomas Polvall, i en kronik i den svenske avis Kristianstadsbladet.

I den forgangne uge valgte hans bror, Martin Paludan, så at stå frem og opfordre folk til ikke at stemme på Rasmus, men nu tager den islamkritiske partileders far altså også bladet fra munden og giver sit besyv med i debatten omkring sin søn.

Kronikken handler grundlæggende om, at Tomas Polvall mener, at Rasmus er blevet uretfærdigt behandlet i medierne.

- Med tanke på, at han er blevet overfaldet i flere tilfælde og er udsat for dødstrusler, kunne man forestille sig, at dem, der angriber ham, bliver kritiseret for deres kriminalitet. Det gør de intet. Det er min søn, som kaldes kriminel og andet nedsættende, skriver faderen.

Truede med at dræbe Paludan: Kræver højere straf

Tæt på at dø

- 'Paludan hjerneskadet' var overskriften i en dansk avis (Ekstra Bladet, red.). Da jeg så den, troede jeg, at terroristerne havde overfaldet ham, men historien var mere end ti år gammel, skriver Tomas Polvall, der beskriver den gamle ulykke, som angiveligt skulle være så alvorlig, at Tomas Polvall var i tvivl om, hvorvidt hans ældste søn ville overleve.

Her fortæller han, at han var på vej hjem, da mobilen ringede.

- En læge fra Rigshospitalet spurgte, om jeg var Rasmus Paludans far. Jeg bekræftede. Min søn havde været ude for en ulykke. En bilist havde påkørt ham, mens han cyklede. Er det alvorligt? Meget, svarede lægen, beretter Tomas Polvall.

Paludans bror: Stem på en anden end Rasmus

Han fortæller, at Rasmus måtte opereres flere gange. Han endte dog som bekendt med at overleve og siden gennemførte han også jurastudiet og fik senere bestalling som advokat.

Tomas Polvall understreger, at hans politiske ståsted er et andet end hans søns, men at 'det stadig er ubehageligt at læse alle de ting, der bliver skrevet om ham'.

- Han bør, som min anden søn Martin også har påpeget, blive mødt med argumenter.

Medieinteresse

Paludans far er selv journalist, men den store mediestorm omkring hans politiske søn er kommet bag på ham - især føler han sig krænket over at være blevet kontaktet mange gange af danske medier, forklarer han.

- De vil have, at jeg skal fortælle, at ulykken forandrede ham, og at hans hoved havde taget skade, skriver han, men nævner intet om, at det faktisk er Rasmus Paludan selv, der har sagt, at ulykken i 2005 forandrede hans personlighed.

Det gjorde han som forsvar i en retssag, hvor Paludan sad tiltalt for at have sendt krænkende mails til en ansat ved Københavns Politi.

- Årsagen til, at Rasmus Paludan er truet på livet og at han bliver forfulgt er, at han demonstrerer mod islam på en meget provokerende måde. Han siger, at Koranen er en lortebog og at profeten Muhammed var pædofil og morder. Det er der en del muslimer, der bryder sig meget lidt om at høre og truer med at slå ham ihjel.

I kronikken kommer far Paludan også ind på Muhammed-krisen og ytringsfrihedens spilleregler, som Rasmus både udnytter, men også bliver udnyttet af (af medierne, red.), mener han.