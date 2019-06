Pape bryder sin egen lov: Sendte personlige breve til vælgere

It-aktivisten og årets modtager af Databeskyttelsesprisen, Christian Panton, modtog i sidste uge et brev, der slutter med en opfordring til at stemme konservativt og er underskrevet af partileder Søren Pape Poulsen, der som justitsminister er den øverste ansvarlige for databeskyttelseslovgivningen.

Men det personlige brev, der i forskellige varianter er udsendt til et ukendt tusindtal borgere, er ifølge eksperter i strid med databeskyttelsesloven og den bagvedliggende EU-forordning (GDPR). Det skriver Politiken.

Det Konservative Folkeparti har undladt at oplyse modtagerne af brevene om, hvorfor præcis de personer, der har fået brevet, er havnet på partiets liste over potentielle K-vælgere, og hvad deres rettigheder er i den forbindelse. Og det er en klar overtrædelse af loven, siger Catrine Søndergaard Byrne, advokat med ekspertise i persondataret.

- De Konservative går, efter min vurdering, for langt, siger Catrine Søndergaard Byrne til Politiken.

- Den manglende opfyldelse af oplysningspligten i brevet er en klar overtrædelse. Men også selve behandlingen, hvor man har identificeret en konkret person i husstanden som modtager af målrettet politisk kampagnemateriale, baseret på forskellige karakteristika, vil jeg også vurdere er på kant med loven, siger Catrine Søndergaard Byrne, der er medstifter af tænkehandletanken DataEthics, til Politiken.

I praksis har partiet, i samarbejde med datavirksomheden Geomatic, udpeget målgrupper, baseret på indkøbte data fra Danmarks Statistik. Det kan være detaljeret demografisk information om klynger af husstande med særlige karakteristika, såsom boligtype, indkomst, antal børn mv.

Efter at have fået klager over brevene har De Konservative skrevet på partiets hjemmeside, at partiet blandt andet har udvalgt den person i husstanden, som med størst sandsynlighed er 'beslutningstager', og at der i 98 procents tilfælde vil være tale om personer i en ejerbolig.

Til at begynde med skrev partiet på hjemmesiden, at 'de data, der er brugt til at sende dig et brev, (er) ikke omfattet af GDPR'. Men efter Politikens henvendelse fredag samt kritiske spørgsmål fra borgere som Christian Pantons på sociale medier har partiet i weekenden ændret teksten, så man nu vedkender sig at være underlagt dataloven og oplysningspligten.