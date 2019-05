Pape: Venstres U-vending om uddannelsesloft er utroværdig

Uddannelsesloftet er kommet for at blive, hvis det står til De Konservative.

Partiet står dog nu alene med den holdning blandt regeringspartierne.

Liberal Alliance har i et stykke tid ønsket loftet, der begrænser dobbeltuddannelse blandt unge, afskaffet. Og tirsdag meldte Venstre ud, at man også er klar til at fjerne det omdiskuterede loft.

Det skaber stor undren hos De Konservatives formand, justitsminister Søren Pape Poulsen.

Især Venstres holdningsskift kritiserer Pape, da den udmelding kom "lige bum i dag", som han udtrykker det.

- Altså helt ærligt. Jeg synes især med uddannelsesloftet, at det er utroværdigt. Man arbejder for en ting i en valgperiode, og så fordi der er valg, og det er lidt populært, så skifter man fuldstændig synspunkt.

- Alle har ret til at blive klogere, men jeg synes bare, det rokker ved vores troværdighed, siger Pape.

Stå fast

Han mener, at regeringspartierne bør stå sammen og holde fast.

- Vi kunne også sagtens sige en hel masse ting, der nok kunne være populære nogle steder.

- Men et eller andet sted må vi også stå fast på, at når vi har ment noget og forsvaret det, så laver vi det ikke bare om i en valgkamp, fordi det er populært.

- Det synes jeg ærligt talt, er en smule utroværdigt, hvis jeg nu skal være helt ærlig, siger Pape.

Det var i 2016, at loftet blev indført af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Politisk ordfører Mette Abildgaard (K) er på linje med sin formand.

- De Konservative mener det samme om uddannelsesloftet, som vi hele tiden har gjort.

- Nemlig, at det er meget fair, at vi stiller krav om, at man lige anvender den uddannelse, man har taget, i et par år, inden man kaster sig ud i noget på tilsvarende niveau, siger hun.