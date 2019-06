Parti skrotter egen kandidat: - Uanstændigt

Det Konservative Folkeparti i Halsnæs-Frederikssund har valgt at fjerne støtten til folketingskandidaten Kjeld Haslund, efter han har forsøgt at tage æren for at finde penge til et lokalt trafikknudepunkt

Længere tids splittelse mellem Det Konservative Folkepartis afdeling i Halsnæs-Frederikssund og folketingskandidat Kjeld Haslund kulminerede mandag, hvor lokalafdelingen valgte at undsige partiets egen kandidat med blot to dage til valget.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Undsigelsen skete i en pressemeddelelse fra partiet, hvor det fremgik, at et debatindlæg i Halsnæs-posten den 2. juni var dråben, der fik bægeret til at flyde over og som fik partiet til at afbryde samarbejdet med den 55-årige kandidat.

'Uanstændigt'

I debatindlægget tager Kjeld Haslund æren for at have skaffet penge til Kregme-rundkørslen, og det er 'uanstændigt', siger Peter Nørris Dalsgaard, formand for Det Konservative Folkeparti i Halsnæs, til Ekstra Bladet.

- Kregme-rundkørslen er et trafikknudepunkt heroppe i vores hjørne af Sjælland i Halsnæs kommune, og det har været på de fleste borgerlige partiers ønskeseddel at der skulle ske noget der. Kjeld gik ind og skrev et læserbrev, der blev bragt i søndags, hvor han efter vores opfattelse fuldstændig tager æren for at have fået sat penge af til at få straksudbedret denne her rundkørsel, siger han og tilføjer:

- Det synes vi simpelthen er uanstændigt. Der sidder lokale folketingskandidater både for Venstre og Dansk Folkeparti, som sammen med vores kandidat, Mette Abildgaard, har kæmpet rigtig hårdt for at få gjort noget ved det problem. Vi kunne ikke lade den hængende i luften, at det skulle fremstå som om, at det alene var Det Konservative Folkeparti i Halsnæs, som kunne tage æren for, at denne her rundkørsel nu er i gang med at blive udbredret, siger han.

Halvt år gammel strid

Konflikten mellem Kjeld Haslund og hans parti har eksisteret i et halvt års tid, men på grund af skæve forventninger til, hvornår valget ville blive udskrevet, mente partiet ikke, at der var tid til en ekstraordinær generalforsamling, så de kunne få smidt Kjeld Haslund ud.

Formanden for Det Konservative Folkeparti i Halsnæs ønsker dog ikke at komme nærmere ind på, hvad striden mellem Kjeld Haslund og resten af partiet nøjagtigt bunder i.

Ekstra Bladet har talt med Kjeld Haslund, der ikke selv ønsker at kommentere sagen.

- Det har jeg slet ingen kommentar til, lød det fra den 55-årige folketingskandidat.

Kandidat uden støtte

Kjeld Haslund er fortsat kandidat, men uden officiel støtte fra partiet.

Han er 55 år, uddannet cand.merc. i marketing fra CBS. Han underviser i dag på cphbusiness i 'International marketing', 'Salg og markedskommunikation' samt 'Supply Chain Management'. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Han stillede også op til Folketinget i 2007 uden at komme ind.