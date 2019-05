Partiformand fik ildebefindende - frisk igen

Formanden for Kristendemokraterne, Stig Grenov, er onsdag morgen frisk til at føre valgkamp igen, efter at han søndag aften måtte melde afbud til partilederdebat på TV 2, fordi han fik et mindre ildebefindende.

- Jeg var dårlig. Det handlede om, at jeg simpelthen ikke kunne stå der. Og sådan var det. Og så var det så heldigt, at Isabella Arendt (næstformand i Kristendemokraterne, red.) havde mulighed for at træde ind, siger Stig Grenov.

Formanden, som til daglig arbejder som folkeskolelærer, havde netop deltaget i valgets første partilederdebat på DR1, da han kunne mærke, at kroppen sagde fra.

- Jeg forlod stedet ret hurtigt, og der kunne jeg mærke, at det at være fuldtidslærer og fuldtidsformand – som jeg er den eneste, der er - det trækker altså i nogle veksler, siger han.

Stig Grenov har fået orlov fra sit arbejde fra onsdag og fire uger frem, så han kun skal koncentrere sig om sin rolle som formand for Kristendemokraterne i valgkampen.

- Nu er jeg ene og alene politiker de næste fire uger, så jeg lover, at jeg nok skal stå distancen hele vejen igennem, siger Stig Grenov.

I stedet for Stig Grenov deltog partiets næstformand, Isabella Arendt, i tirsdagens debat på TV 2.

- Jeg ville være et skarn, hvis jeg ikke ærgrede mig over, at jeg ikke var på. Men jeg var pavestolt over, at Isabella gik ind og klarede det med sådan en flot præstation, siger Grenov.

Også ved det seneste folketingsvalg i 2015 måtte KD-formanden forlade en partilederdebat på grund af et ildebefindende.

Det skyldtes dengang, at han havde drukket og spist for lidt.

Ifølge Ritzau Index, som er et vægtet gennemsnit af meningsmålinger, står partiet til at få 0,4 procent af stemmerne, når der er valg 5. juni.

