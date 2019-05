Partiformand trækker sig fra valgkampen: 'Vikaren fra himlen' overtager

Kristendemokraternes formand Stig Grenov har bedt om orlov i en måned.

Isabella Arendt bliver konstitueret formand i perioden, oplyser partiet til Ritzau.

Formand var 'pavestolt'

Kristendemokraternes 26-årige næstformand kom for alvor på danskernes læber, efter hun med blot tre kvarters varsel overtog partileder-debatten tirsdag aften



Her var det ellers partiets formand, Stig Grenov, der skulle have krydset klinger med resten af Danmarks partiledere.

- Jeg ville være et skarn, hvis jeg ikke ærgrede mig over, at jeg ikke var på. Men jeg var pavestolt over, at Isabella gik ind og klarede det med sådan en flot præstation, sagde Grenov onsdag.

Stress-symptomer

- Stig Grenov har som formand med privat fuldtidsjob, gennem lang tid været under et meget stort arbejdspres. Det har givet symptomer på stress, som hverken han eller KD kan overse, skriver Kristendemokraterne i pressemeddelelsen.

Han vil under orloven fra formandsjobbet fortsat passe sine øvrige opgaver og føre valgkamp i København Storkreds.

Isabella Arendt vil i perioden varetage landsformandens opgave, herunder de landsdækkende debatter.

Ekstra Bladet har talt med partiets presseansvarlige medarbejder, Anne Grønlund, der bekræfter, at der er sendt en pressemeddelse, men som ikke vil kommentere på pressemeddelelsens indhold.

Hun henviser derimod til et pressemøde senere på dagen.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Stig Grenov og Isabella Arendt, hvilket indtil videre ikke har været muligt.

