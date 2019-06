Partileder-debat: Derfor var Mette ikke med

13 partiledere var inviteret til tre timers debat og løsning på politiske dilemmaer foran 120 publikummer i en særudgave af det ekstremt populære radioprogram 'Mads & Monopolet'.

I DR's koncertsal var det dog kun 12 af de 13 partiledere, der mødte op.

Svært valg

Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen havde meldt afbud, og Socialdemokratiets forslag om at sende en afløser i hendes sted, afslog vært Mads Steffensen.

- Vi har skullet træffe et meget svært valg. Det har virkelig været svært for Mette, ved jeg. Og jeg forstår hende godt, for Mads & Monopolet er mit absolutte yndlingsprogram, siger Pernille Rosenkrantz-Theil, der er socialordfører i partiet og en fast paneldeltager i radioprogrammet, der hver lørdag har mere end en million lyttere.

Det var blødende hjerte, at Mette måtte melde afbud til Mads Steffensen, siger Pernille Rosenkrantz-Theil. Foto: Ivan Boll/Ritzau Scanpix.

Taktisk godt at være der

- Mette er ikke med i dag, fordi vi har haft planlagt andre arrangementer meget længe, og der er rigtig mange mennesker, som har lagt rigtig mange kræfter i. Det dur ikke, at vi skuffer dem. Men det har været med blødende hjerte - og rent taktisk, ville det jo være et godt sted for Mette at være, uddyber Pernille Rosenkrantz-Theil, der har tilbragt dagen i et tv-studie og derfor ikke har hørt programmet og det drama, der udspandt sig på scenen i DR's koncertsal, hvor Rasmus Paludan, leder af Stram Kurs, udvandrede i vrede.

Se også: Paludan: Derfor forlod jeg debat