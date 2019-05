Partileder i angreb på Mette F: - Yeah right!

'Practice what you preach', lyder det igen og igen i valgkampen, og Isabella Arendt, fungerende formand for Kristendemokraterne, holder sig heller ikke for god til at slynge budskabet efter en politisk modstand.

Hun sendte torsdag morgen en solid stikpille afsted mod Mette Frederiksen, da Ditte Okman spurgte ind til Isabella Arendts syn på Mette Frederiksen set i lyset af, at Frederiksen taler om, at der skal tvangsfjernes flere børn.

- Så taler man om, at hun er børnenes statsminister. Yeah right, lød det fra Isabella Arendt.

Kommentaren faldt i 'Ekstra Bladets Valgmorgen', hvor Isabella Arendt uddybede sit syn på tvangsfjernelser, og hvorfor Mette Frederiksen er helt gal på den.

- Bare at gå ud og sige, at det et et mål i sig selv at sige, at man vil have flere børn tvangsfjernet, det synes jeg er mærkeligt.

- Tvangsfjernelse af et barn må være sidste instans, konstaterede Isabella Arendt.

