Pia K til modangreb: Pas dig selv!

Folketingets formand forsvarer Thulesen Dahl, efter Anders Samuelsen havde beskyldt ham for at have dræbt blå blok

Anders Samuelsen burde få styr på sit eget parti frem mod folketingsvalget i stedet for at bruge tid på at sende svinere af sted mod Dansk Folkeparti. Sådan lød beskeden fra tidligere formand i Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard.

Samuelsen var selv i Ekstra Bladets studie i går og fik ved den lejlighed sendt en sviner af sted mod nuværende partiformand Kristian Thulesen-Dahl, der blandet andet blev beskyldt for at have 'dræbt blå blok'.

Samuelsen angriber Tulle: Han har dræbt os

- I en periode blev han jo hyldet for at være en kæmpe strateg, men nu viser det sig, at hans strategi er komplet idiotisk, sagde Anders Samuelsen.

Udenrigsministeren har dog fået svar på tiltale af Pia Kjærsgaard, der tog Samuelsens beskyldninger med ro.

- Hvad kommer det egentlig ham ved? Hold da op! Han må da styre sit eget parti, lyder det blandet fra Pia Kjærsgaard.

