Pia K. om Paludan: Man kan jo nærmest se kreaturvognene for sig

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), trak fredag en klar nazi-parallel til overfyldte togvogne, da hun på TV2 News blev konfronteret med forskellene på hendes eget parti og de to nye højrefløjspartier, Stram Kurs og Nye Borgerlige.

I programmet Seerkrydsild slog hun fast, at hun ikke bryder sig 'om retorikken om deportationer', som Stram Kurs-lederen, Rasmus Paludan, har været særligt optaget af under valgkampen.

- Man kan jo nærmest se kreaturvognene foran sig ... ikke? Og så videre. Det bryder jeg mig overhovedet ikke om, fastslog Pia Kjærsgaard med klar reference til nazisternes jøde-deportationer under Anden Verdenskrig.

Her blev kreatur- og godsvogne som bekendt fyldt til bristepunktet med fortvivlede mennesker, hvoraf mange døde af tørst og udmattelse under deportationerne.

Samtidig slog DF-stifter Pia Kjærsgaard dog fast, at hendes parti godt kan samarbejde med Rasmus Paludan.

- Jeg synes ikke, at man skal stå herude på Slotspladsen, som Paludan har gjort, og pakke koranen ind i bacon og sætte ild til og lægge den på en grill. Det er på et niveau, hvor jeg synes, vi skal være væk fra. Men dertil og så sige, at man skal have en stram udlændingepolitik, det er jeg fuldstændig enig i.

- Hvis folket stemmer ... jeg går meget ind for folkestyre… det er altså folk, der bestemmer. Kommer de i Folketinget… det kan også være stemmespild med de to partier, men kommer de i Folketinget, hvis der er ting, vi kan samarbejde om, så skal vi naturligvis gøre det, sagde Pia Kjærsgaard.

På News understregede hun samtidig, at hun ikke bryder sig om de andre partilederes attitude overfor Rasmus Paludan.

- Man skal ikke vende ryggen til hverken fysisk eller psykisk, lød det.

Pia Kjærgaard blev herefter spurgt, hvordan hun har det med DF's dårlige meningsmålinger og den tilsyneladende vælgerflugt til Nye Borgerlige og Stram Kurs.

- Det er da ærgerligt, det er det da, og jeg synes heller ikke, der er retfærdigt, men sådan er det, svarede hun og advarede mod stemmespild på højrefløjen.

Værten, Dennis Ritter: Har du samme mening om indvandrere som Rasmus Paludan?

- Det synes jeg ikke, man kan sige generelt ... Det er os, der har taget kampen ... Jeg forstår godt, folk er frustrerede, jeg deler frustrationen, men man er bare nødt til at sige, hvor langt kan vi komme. Der er ikke nogen partier, der kan komme sådan her (knipser med fingrene), selv ikke hvis man lige kommer over spærregrænsen med fire mandater og sige, nu vender vi det hele på hovedet.

- Vi kan ikke gøre mere, end vi gør, og vi har arbejdet på det. Havde vi ikke været der, så tør jeg slet ikke tænke på, hvordan Danmark havde set ud, svarede Pia Kjærsgaard.