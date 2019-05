Plakater udsat for hærværk - igen

Fredag morgen er Socialdemokraternes EU-kandidat, Jeppe Kofod, for anden gang på en uge blevet udråbt som pædofil.

Således kan man på valgplakater over det meste af København se Kofod med en 'bjælke' for øjnene, hvor der står ordet 'pædofil'.

Det samme syn vågnede københavnerne op til så sent som i mandags.

I 2008 var Jeppe Kofod hovedperson i en møgsag, der dengang kostede ham posten som udenrigsordfører. Dengang 34-årige Jeppe Kofod havde under en påskefest i 2008 et seksuelt forhold med en 15-årig pige fra Socialdemokratiets ungdomsafdeling DSU.

Klistermærkerne må formodes at være en henvisning til den sag.

Foto: Kenneth Meyer.

Melder det til politiet

Efter hærværket i mandags skrev Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen, følgende i en mail til Ekstra Bladet:

'Det er groft hærværk – intet andet. Og det er helt uacceptabelt. Kan kun tage fuldstændig afstand fra den slags politisk hærværk. Og vi politianmelder dette. Socialdemokratiet har desværre oplevet hærværk på flere af vores københavnske kandidaters plakater. Det lader til i dette valg at være et stigende problem, at man ikke kan have valgplakater i fred'.

'Lars Aslan og Jakob Thiemann fra mit eget parti har også været udsat for målrettet sabotage. Vi har hørt historier fra andre partier, som også har oplevet hærværk og chikanerier. Det må simpelthen stoppes – så vi kan have en fredelig, demokratisk og anstændig valgkamp,' skriver han til Ekstra Bladet på mail og oplyser desuden, at der ikke kommer yderligere kommentarer om episoden.

Hverken Jeppe Kofod eller partisekretæren har kommentarer efter denne hærværks-omgang.