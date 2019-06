Politi truede Paludan med anholdelse før aflyst demo

Da partileder Rasmus Paludan (SK) i april fik midlertidigt forbud mod at demonstrere i København, truede Københavns Politi ham med anholdelse, hvis ikke han makkede ret.

Truslen er refereret i selve den forbudsskrivelse, som politiet sendte til Paludan, og som Ritzau nu har fået aktindsigt i.

Anholdelsen ville kunne komme på tale, hvis Paludan i stedet for at demonstrere ville indfinde sig på stedet "som almindelig borger og indgå i dialog med personer på stedet", lyder det i skrivelsen til Paludan.

"Politiet oplyste Dem om, at De ville risikere bortvisning og eventuelt frihedsberøvelse efter politiloven, såfremt de alligevel opsøgte stedet", står der videre i forbudsskrivelsen.

En frihedsberøvelse efter politiloven er også kendt som en "administrativ anholdelse".

Rasmus Paludan havde 16. april anmeldt en demonstration på Blågårds Plads. Overskriften var "Demonstration mod islam og terroristen Omar El-Hussein".

Anmeldelsen kom i kølvandet af, at et par andre demoer i dagen op til havde affødt uroligheder og brandstiftelser.

Derudover fandt politiet en håndgranat på Blågårds Plads, og Paludan fik besked på ikke at demonstrere som planlagt. Dog fik han mulighed for at flytte demonstrationen.

Af forbudsskrivelsen fremgår det, at Paludan først foreslog fem alternative steder. De forslag blev ifølge politiet fremsat en time og to minutter, inden planlagt demo-start.

Men det gav ikke ordensmagten den fornødne tid til at få styr på sikkerheden, og Paludan fik nej.

Paludan meddelte derefter, at han ville afholde en demonstration på Emblasgade på Ydre Nørrebro. Tæt ved en moské.

Også her sagde politiet nej. Stedet lå nemlig inden for en såkaldt skærpet strafzone, som politiet havde indført på grund af de foregående dages uroligheder. Derudover kunne politiet ikke garantere sikkerheden.

Ifølge skrivelsen skulle Paludan i den forbindelse have sagt, at ville møde op på stedet som almindelig borger og indgå i dialog, og det var altså baggrunden for truslen en administrativ anholdelse.

En administrativ anholdelse efter politiloven har til formål at afværge en fare, for eksempel for uroligheder. Politiet skal løslade den anholdte inden 12 timer.

På den måde adskiller den sig fra en almindelig anholdelse, der for eksempel er baseret på en mistanke om kriminalitet. Her skal politiet løslade den anholdte inden 24 timer eller stille vedkommende for en dommer, som kan forlænge frihedsberøvelsen.

Københavns Politi ophævede demonstrationsforbuddet for Plaudan den 21. april.

Også Københavns Vestegns Politi forbød i april Rasmus Paludan at demonstrere. Ritzau har anmodet om aktindsigt i sagen, men politikredsen har tirsdag meddelt, at en afgørelse først kan forventes ultimo juni.