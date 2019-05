Politiker truet med slagvåben

Københavns Vestegns Politi har modtaget anmeldelser om trusler mod en folketingskandidat fra Alternativet i Rødovre samt en folketingskandidat fra Nye Borgerlige i Brøndby.

Det oplyser politiet.

Torsdag formiddag blev folketingskandidat fra Alternativet Anders Stjernholm truet, da han uddelte valgmateriale på Rødovre Gymnasium.

En mand, som folketingskandidaten beskriver som meget manisk og ophidset, dukkede op og begyndte at råbe ting efter Anders Stjernholm.

- Han løber efter mig med en totenschlæger (et slagvåben, red.). Lykkeligvis kommer der ansatte fra Rødovre Gymnasium ud på det her tidspunkt, siger folketingskandidaten, der ikke blev ramt af slagvåbnet.

Da Anders Stjernholm kom hjem efter valgkampen i Rødovre, valgte han at anmelde episoden til politiet.

Hans Blaaberg, der er folketingskandidat for Nye Borgerlige i Brøndby, bekræfter, at også han har anmeldt en episode til politiet.

Han fortæller, at nogen smed valgplakater mod hans hoveddør onsdag aften, da han sad hjemme og arbejdede. Den ene havde der været ild, fortæller han.

- Der bliver kastet eller slået noget på ruden. Så forsvinder det, der er derude. Jeg tænker, at det er mærkeligt og går stille og roligt derud.

- Da jeg åbner døren, kan jeg se, at der ligger to af mine valgplakater. På den ene står der skrevet, at de håber, at jeg må dø. Den anden er der sat ild til, men ilden er gået ud af sig selv, fordi plastikken ikke kan brænde, siger Hans Blaaberg.

Politidirektør hos Københavns Vestegns Politi Kim Christiansen oplyser, at man ser med stor alvor på begge episoder.

- Det er i sig selv alvorligt, at nogen slår ud efter nogen med et slagvåben.

- Hvis det kan kædes sammen med valghandling, så gør det det bare ekstra alvorligt. Vi vil gøre, hvad vi kan for at efterforske det i bund, siger Kim Christiansen.

Københavns Vestegns Politi efterlyser vidner ved begge episoder.