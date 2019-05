Politikere bor ikke i deres valgkreds

Der er langt til Christiansborg fra Nordjylland.

Så langt, at flere folketingskandidater, der stiller op i Nordjylland, vælger ikke at have deres adresse i valgkredsen. I en undersøgelse foretaget af DR Nordjylland, står det klart, at hver femte kandidat i Nordjylland ikke bor i deres valgkreds.

Det skriver DR Nordjylland.

Ditte Shamshiri Petersen, der er lektor i statskundskab på Aalborg Universitet, mener, at det er problematisk, da tanken bag valgkredsene er, at alle landsdele skal være repræsenteret.

- Det at kandidaterne komme andre steder fra, eller er bosat andre steder, vil jo selvfølgelig udfordre det, der har været grundtanken.

Mette Frederiksen, der er formand i Socialdemokratiet, stiller for eksempel op i Nordjylland, men bor i Nordsjælland.

Viden om lokalområdet

Men flere undersøgelser viser, at vælgerne foretrækker, når deres kandidat rent faktisk er en del af lokalbefolkningen.

- Så er der måske noget med, at man har en større viden om lokalområdet. Og så kan der være den her med, at kandidaten ligesom er en af os, siger Ditte Shamshiri Petersen til DR P4 Nordjylland.

Mia Tang bor i Dragør, men stiller op for De Konservative i Nordjylland. Hun har dog boet og arbejdet i Nordjylland som journalist i TV2 Nord. Hun ser ikke noget problem i, at hun ikke bor i sin valgkreds.

- For at løse de problemer, der er i Nordjylland, skal man kunne lægge arm med Christiansborg, og det kan jeg, siger hun.

Ved valget i 2007 boede kun hver trettende nordjyske kandidat uden for Nordjylland.