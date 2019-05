Politikere vil ikke i løgnedetektoren

Men de slipper aldrig for at få deres valgløfter testet, lover Ekstra Bladets chefredaktør

Alt fra en rasende afvisning til et venligt 'vi har ikke tid' er svaret fra de politikere, som tusindvis af læsere har peget på som en kandidat til Ekstra Bladets løgnedetektor.

Det er resultatet, efter avisen de seneste dage har forsøgt at få både Rasmus Paludan, Lars Løkke Rasmusen, Inger Støjberg og Mette Frederiksen til at tage imod læsernes invitation.

Poul til Paludan: Vis dig nu som en mand

Paludan: Stik den skråt op

Men både de og talrige andre politikere svarer enten klart nej, har ikke tid eller svarer slet ikke tilbage.

- Løgnedetektor?

- Den kan Poul Madsen stikke skråt op, lød det rasende i telefonen fra Paludan, mens flere af de bedst kendte politikere via deres spindoktorer lod klart vide, at de synes, det 'var en åndssvag idé' og 'utænkeligt', at deres arbejdsgiver havde tid eller lyst til at være med.

Der er dømt 'Velkommen på forsiden' til de mange politikere, der ikke lever op til deres valgløfter. Foto: Forsiden af Ekstra Bladet 8. maj 2019

Ristet i den varme stol

Har forsider klar

Afvisningerne får imidlertid ikke Ekstra Bladet til at stoppe med at forlange svar af politikerne, lover avisens chefredaktør.

- Det er ikke overraskende, men viser også tydeligt, hvorfor der er brug for, at medier som Ekstra Bladet holder skarpt øje med politikerne og deres mange løfter, siger Poul Madsen, der gik forrest og lod sig teste i løgnedetektoren.

- Det kan jeg så love dem, at vi vil gøre. Derfor er der allerede reserveret en forside til dem, der ikke holder valgløfterne.