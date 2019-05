Pressechef smider Venstre-spion væk

Ung partisoldat fra Venstre filmede Mette Frederiksen (S) på et offentligt område, da Socialdemokratiets pressechef bad ham om at 'skride'. Se episoden i klippet

En ung mand, der filmede Mette Frederiksen 1. maj i Odense, blev for meget for partiets pressechef, Mads Brandstrup.

Derfor smed pressechefen den unge mand, som viser sig af være fra Venstres Ungdom, væk fra området, selv om det var offentligt.

- Nu må du godt skride, siger Mads Brandstrup på optagelserne.

Optagelserne viser i sin helhed, at Mette Frederiksen står sammen med souschefen for Socialdemokratiets politiske sekretariat, Martin Justesen, og partiets pressechef Mads Brandstrup.

Mads Brandstrup vender sig om og retter direkte henvendelse til et medlem af Venstres Ungdom, som filmer Mette Frederiksen, og beder ham om 'at skride'.

- Okay. Det er i orden, svarer VU’eren.

- Tak for nu, siger Mads Brandstrup.

Det var lidt dumt

Da Ekstra Bladet konfronterer Socialdemokratiets pressechef torsdag, erkender han, at han ingen myndighed havde til at smide personer væk fra det offentlige område.

- Det var nok også lidt dumt af mig, fordi det var et offentligt område, så jeg havde ikke nogen ret til at sige til dem, de skulle gå, siger Mads Brandstrup.

Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at flere centrale medlemmer af Venstres Ungdom har fulgt S-formandens valgkampsaktiviteter med professionelt optageudstyr.

Venstre-spioner på spil: Filmer Mette F i smug

1. maj i Odense var angiveligt første gang, at pressechefen så de unge filmende VU'er.

- De havde været med hele dagen, og vi havde første gang spurgt dem i Aarhus, hvem de var, og hvor de kom fra, fordi vi troede, det var et medie, fortæller Mads Brandstrup.

- De ville ikke sige, hvem de var, men de sagde, at de var ved at lave en blog. Det virkede suspekt, og de satte kameraet helt op i hovedet, så i Odense var jeg blevet så forarget, at jeg sagde, de godt måtte skride, siger pressechefen.

- Du kan jo ikke smide dem væk?

- Jeg skulle selvfølgelig bare have holdt mig i skindet, lyder det fra Mads Brandstrup.

Ekstra Bladet har billeder af to af spionerne fra en række arrangementer rundt omkring landet.

VU: Det var vores ide

Ideen med at filme Mette Frederiksen er opstået i Venstres Ungdom, oplyser formand Jakob Sabroe.

Den politiske overvågning har stået på i mere end en måned, men er ifølge ungdomspartiet ikke koordineret med Venstre.

- Der er et par VU'er, som har været til en del af hendes arrangementer, fordi vi mener, at Mette Frederiksen skylder svar på centrale spørgsmål,

- Men I har jo ikke stillet Mette Frederiksen spørgsmål. I har bare filmet.

- Vi må se, hvad hun siger i sine taler, så kan det jo være svar på spørgsmål, men det er ikke lykkedes endnu.

- Man kan vel ikke få svar på sine spørgsmål, hvis man ikke spørger. I står bare i baggrunden med solbriller på og filmer.

- Jeg har ikke selv været af sted, så jeg skal ikke kunne sige, hvad de har gjort.

- Er det en politisk metode, som er ok?

- Jeg synes, det er rigtig fint. Det er ikke så opsigtsvækkende.

- Hvor er ideen opstået henne?

- Det er noget, som vi har snakket om i VU.

- Har I orienteret kampagnechef Jens Husted?

- Nej. Det er vores eget påfund.

- Så ingen i Venstre er klar over, at I render rundt og filmer Mette Frederiksen hele tiden?

- Nej, ikke med mindre du har ringet til dem.

Venstre: Film bare Løkke

Venstretoppen kender ikke umiddelbart noget til de politiske spioner, oplyser Venstres partisekretær, Claus Richter, som er organisatorisk ansvarlig for Venstres kampagne.

- Det bliver jeg dig svar skyldig på, siger Claus Richter.

- Vil du undersøge det?

- Jeg ved ikke, hvad jeg skulle undersøge.

- Om det er nogle af jeres medlemmer.

- Det kan jeg ikke hjælpe dig med. Jeg kender ikke noget til det.

- Hvad vil du sige til, hvis Socialdemokratiet gjorde det med Lars Løkke?

- Det skal de være velkommen til.