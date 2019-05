Qvortrup: Derfor kom Løkke dårligst ud af duel

Som sådan var der ikke en vinder af eftermiddagens debat mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og statsminister-udfordrer Mette Frederiksen (S).

Og så alligevel. For Lars Løkke Rasmussen står med ryggen mod muren og kan meningsmåling for meningsmåling se taburetten glide væk under fødderne fra ham, som rød blok øger føringen.

Sådan lyder konklusion fra Ekstra Bladet-kommentator Henrik Qvortrup.

- Jeg vil ikke sige, at der var nogen vinder. Det var nok den hidtil mest udramatiske duel. Men det lykkedes ikke statsministeren at få hevet nogle af de stemmer tilbage, som han har mistet til rød blok, og derfor kom han dårligst ud af den, siger han.

Han peger samtidig på, at nok var der humor i debatten, men det virkede en tand for indstuderet:

- Der var en pæn portion humor, men det virkede en kende indstuderet. Som da Mette Frederiksen i starten beskyldte Løkke for at være sur - jeg skulle hilse og sige, at han kan findes i noget mere sur udgave. Derfor forstår jeg ikke, hvorfor man ikke gemmer sådan en kommentar til, at han rent faktisk er sur, siger Henrik Qvortrup.

Han mener, at højdepunktet kom efter, at Lars Løkke Rasmussen - igen - pegede på, at Mette Frederiksen kommer til at skulle hente opbakning fra den yderste venstrefløj, mens hun pegede på, at det vel så ikke er anderledes, end at Løkke skal hente opbakning på den yderste højrefløj.

- De fik de stød ind, som de skulle. Begge to, men det var ikke en debat, som rykkede det store,summerer Henrik Qvortrup op.