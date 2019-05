Qvortrup: Her er aftenens vinder og taber

To politikere på den yderste højrefløj henholdsvis vandt og tabte på valgkampens første dag

De to partilederdebatter op DR og siden TV2 havde en klar vinder, vurderer Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Aftenens vinder er ubetinget Rasmus Paludan, siger han.

- Han har formået på valgkampens dag ét at hijacke hele dagsordenen. Det kan godt være at mange væmmes ved de ting, han siger. Ikke desto mindre er det hans diskussioner. Hans anliggender bliver centrale for, hvad der bliver citeret i høj grad på DR, men i ekstrem grad på TV2.

- Hvis hans drøm var at sætte sig selv i scene. Og få sin dagsorden effektivt placeret, så er det lykkedes ham til overmål.

- Men er det ikke meget forventeligt, at han som den nye dreng i klassen får opmærksomheden?

- Det er bemærkelsesværdigt at de etablerede politikere ikke har formået at holde fast i deres strategi, nemlig at lade som om, han var luft.

- Hvem er så aftenens taber?

- Det er hende som på grund af hans markante udtalelser og provokerende adfærd nærmest blegner. Og det er Pernille Vermund.

- Hvem tror du, vil blive husket efter i aften i det vælgersegment de begge går efter? Tror du det er Pernille Vermund eller Rasmus Paludan? Jeg tror, det er Rasmus Paludan.

- Fra nu af i valgkampen er Pernille Vermunds chance, hvis folk alligevel synes, der går for meget freakshow i Rasmus Paludan.

- Så kan hun komme tilbage efter en lidt vag start?

- Hvem ved, måske er der plads til dem begge i Folketinget, siger Henrik Qvortrup.

Rasmus Paludan hilser på Pernille Vermund og siden Klaus Riskær Pedersen inden partielderdebatten på DR. Han bliver sågar smukseret. Foto: Anthon Unger