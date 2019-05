Qvortrup: Her er dommen over Mette og Løkke

Søndagens valgduel på TV2 blev et meget tæt løb mellem de to statsminister kandidater, mener Ekstra Bladets kommentator Henrik Qvortrup

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Sådan klarede Lars Løkke sig

God: Han angriber Mettes venner og tegner et skræmmebillede. Især på udlændingepolitikken, så hun tvinges til at udtale sig så firkantet, at det kan give problemer i rød blok.

Dårlig: Han virkede irritabel og sur - i forhold til studieværten - så han fremstår i det hele taget mindre veloplagt end ved den første duel.

Taktik: Han forsøger at skabe frygt for rød blok på økonomi og udlændingepolitikken.

Valgform: Fire ud seks Stjerner

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Sådan klarede Mette Frederiksen sig

God: Hun var angrebslysten - og humoristisk - samt formåede at bruge formatet med publikum til sin fordel. Det lå godt til hende. Fik stød ind, da hun angreb Løkke i forhold til bindende aftaler på velfærd og klima.

Dårlig: Hun lod sig lokke op i træet, så hun måtte give løfter, der kan gøre et rødt samarbejde svært efter et valg - ultimativt resulterer i nyvalg.

Taktik: Dialog med publikum, og i øvrigt angribe Løkke langt mere end i tidligere dueller.

Valgform: Fem ud af seks Stjerner