Qvortrup: Hun tager ingen chancer

Mette Frederiksen vil forsøge at fremstå rolig, rund og imødekommende under valgkampen, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator

Det er som absolut storfavorit, at Mette Frederiksen (S) i dag officielt træder ind i valgkampen – hendes første som Socialdemokratiets statsministerkandidat. Sjældent har en politiker stået til at vinde så klart.

Forestillingen om en sejrende Lars Løkke Rasmussen (V) ligner mere og mere en febervildelse ude fra det teoretiske overdrev.



Politisk kommentator Henrik Qvortrup. Foto: Olivia Loftlund

Dén førerposition er - rigtigt udnyttet - en gave for Mette Frederiksen. Men potentielt er den samtidig farlig. Især når hovedmodstanderen er en evigt fightende mand, der er berømt for at være allerbedst, når alle andre har dømt ham helt færdig og ude.

Den risiko er de socialdemokratiske valgstrateger sig naturligvis helt bevidst. Gennem valgkampen vil vi derfor igen og igen komme til at høre Mette Frederiksen understrege, hvordan ALT er åbent, og INTET er sikkert, før sidste stemme er talt op. Uffe Ellemanns 'den er hjemme'-fadæse ligger dybt i alle politikere.

Først og fremmest betyder den klare førerposition, at Mette Frederiksen ikke er tvunget til at tage unødige chancer. Hun skal ikke vende noget billede - øvelsen er tværtimod at fastholde det. Derfor vil hun gennem valgkampen tilstræbe at fremstå rolig, rund og imødekommende.

Hendes drøm er, at vælgerne skal opleve hende som den statsmandsagtige - i modsætning til den indimellem sure og indebrændte Lars Løkke Rasmussen.

Socialdemokratiets seneste plakatkampagne viser, hvad strategien er: Mette Frederiksen skal opleves som dansk politiks samlende figur. Kampagnens budskab er netop, at Socialdemokratiet kan samarbejde hele vejen rundt i det politiske spektrum og om de fleste emner.

Og den taler sig lige lukt ind i en frustration hos mange vælgere over politikere, der fører negativ kampagne om hinanden.

Det betyder selvfølgelig ikke, at Mette Frederiksen grundlæggende er fremmed over for de mere bissede metoder. Men hun reserverer dem til det tidspunkt, hvor Løkke pludselig måtte få tur i den og begynde at true hendes sejr.

Skulle det ske, kan der altid hentes historier om hans underbukser og bilag frem fra arkiverne. Men indtil videre får de lov at ligge - allerhøjst vil det være et anliggende for DSU.

Mette Frederiksen vil bruge valgkampen på at komme rundt i landet. Socialdemokratiet har planlagt en bustur, hvor partiformanden kommer ud i enhver afkrog af riget.

Hun vil i videst muligt omfang undgå Christiansborg-miljøet med tilhørende kritiske journalister. Derimod vil man opleve hende på virksomhedsbesøg, på plejehjem og i et utal af lokalradioer.

Med hensyn til at møde sin hovedmodstander vil hun være knap så ivrig. Løkke har ladet forstå, at han er parat til et større antal dueller, mens Mette Frederiksen er kun klar til de to klassiske dueller på DR og TV2. Det har sin gode forklaring.

Hun ved godt, at Løkke er en frygtindgydende modstander ved den slags debatter, og hun har også erkendt, at det ikke er den disciplin, hun er bedst i.

