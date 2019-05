Qvortrup: - Lars Løkke giver Pape og Samuelsen fingeren

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) fortalte først Søren Pape Poulsen (K) og Anders Samuelsen (LA) om et muligt regeringssamarbejde mellem S og V efter valget et par timer før hans offentlige udmelding

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) siger i bogen 'Befrielsens øjeblik', der udkommer torsdag, at et regeringssamarbejde mellem S og V efter valget er 'et rigtigt forslag'. En udmelding, som Venstres næstformand, Kristian Jensen, afviste blankt. Venstres to nuværende regeringspartnere, Liberal Alliance og de konservative, afviste også dette regeringssamarbejde.

Torsdag eftermiddag signerede Lars Løkke Rasmussen sin nye bog i boghandlen Arnold Busck i Købmagergade i København. På spørgsmålet om, hvornår Lars Løkke Rasmussen informerede Pape Poulsen og Samuelsen, lød svaret, at han havde informeret dem om den kontroversielle udmelding torsdag morgen. Blot timer inden bogen udkom.

- At informere Kristian Jensen og sine regeringspartnere så kort tid inden en så vild udmelding er rent ud sagt at give dem fingeren, siger Henrik Qvortrup til Ekstra Bladet.

Til bogreceptionen interviewede Henrik Qvortrup Lars Løkke Rasmussen om udtalelserne om en SV-regering. Se det i playeren øverst

Kristian Jensen har valgt ikke at bakke op om Lars Løkke Rasmussens åbning for en SV-regering, og dermed er der reelt åben krig i Venstre. Sådan lyder analysen fra Ekstra Bladet-kommentator Henrik Qvortrup:

- Det er ekstremt dramatisk. Det er åben krig i Venstre, siger han og fortsætter:

- Det er en klar undsigelse fra Kristian Jensens. Han kunne have bakket Lars Løkke op i klare vendinger, men det undlader han.

Næste store spørgsmål er ifølge Henrik Qvortrup, om baglandet nu går til angreb på Løkke:

- Sat på spidsen kan det udløse et nyt formandsopgør i Venstre midt i valgkampen.