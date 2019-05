Qvortrup om 'speciel duel': Løkke får skizofrene problemer

Det er kun to politikere, der står ansigt til ansigt i tv-duellen på TV2, men det kommer næsten til at føles som tre.

Det skyldes en 'skizofren' Lars Løkke, som både skal angribe og omfavne Mette Frederiksen på grund af meldingen om en SV-regering, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Lars Løkke skal slå krøller på sig selv i en sådan grad, at det nærmest virker skizofrent, siger Henrik Qvortrup.

Det er første gang i valgkampen, at de to kandidater til statsministerposten krydser verbale klinger. Indtil nu har Mette Frederiksen næsten dagligt kunne vågne op til nye angreb fra Venstre om Socialdemokratiets dårligdomme.

Helt modsat foreslog Løkke i torsdags en mulig regering med Socialdemokratiet og Venstre efter valget. Og det sætter statsministeren i en kattepine.

- Det bliver en meget speciel duel, fordi Løkke på den ene side skal forklare vælgerne, hvorfor han er langt bedre end Mette Frederiksen, siger Henrik Qvortrup.

- På den anden side skal han i samme åndedrag sige, at det er hende, han vil i regering med, og den er for viderekommende, forklarer den politiske kommentator.

Det kan du holde øje med i duellen kl. 20 på TV2 - Angriber Lars Løkke eller omfavner han Mette Frederiksen? - Sælger Lars Løkke sig som den voksne i lokalet? - Bruger Mette Frederiksen ordet 'desperat' om Løkke? - Afviser Mette Frederiksen at sammenligne Enhedslisten og Stram Kurs? - Driller Lars Løkke Socialdemokratiet med deres forslag om cigaretpriser?

Pulje EL og Stram Kurs

Strategien hos Løkke kunne derfor være, at tale dårligt om fløjene.

- Løkke vil bruge den med, at han er den voksne i lokalet. Den, som er klar til at give køb, hvis man kan holder yderfløjene ude, siger Henrik Qvortrup.

- Men så er han nødt til at sige, at Enhedslisten og Stram Kurs er to sider af samme mønt, og det tror jeg, at han får problemer med, vurderer han.

Derfor kommer der en 'helt anden dynamik' i duellen, end første og hidtidig eneste gang, at Mette Frederiksen og Lars Løkke mødte hinanden i en tv-duel.

Det skete før valget, hvor Løkke - ifølge Qvortrup - 'tørrede gulv med Mette Frederiksen'.

Her vil Mette angribe

Siden er der løbet meget vand i den politiske å. Venstre er kommet med et 'næsten socialdemokratisk skatteudspil, et velfærdsløfte og et forslag om en SV-regering. Og det giver Mette Frederiksen mulighed for at angribe Løkke for at være utroværdig.

- Jeg tror, Mette Frederiksen vil angribe. Hun vil kalde Løkke for desperat og klynger sig til magten, siger Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Og så vil hun angribe Løkke på at sammenligne Enhedslisten med Stram Kurs.

Måske drille med smøger

Det er svært for Løkke at angribe Mette Frederiksen - uden at virke skizofren - men derfor kan han jo godt drille hende lidt i stedet.

- Både Mette Frederiksen og Lars Løkke er enige om at sætte cigaretpriserne op, men Socialdemokratiet vil differentiere prisen efter alder.

- Jeg tror, at Løkke vil drille hende lidt med, hvordan det skal fungere i praksis. Om der kommer pensionist-pushere med smøger eller noget i den retning, lyder det fra Qvortrup.

Løkke tror, han har tabt

I meningsmålingerne er Lars Løkke og blå blok langt bagud.

De røde - S, SF, R, EL og ALT - står til at få 55,4 procent af stemmerne ifølge et gennemsnit af meningsmålingerne i Ritzau Index.

De blå - V, K, DF, LA, KD, NB og Riskær - står til sammenlagt 41,9 procent af stemmerne. Andre partier - heriblandt Stram Kurs - får samlet 2,6 procent af stemmerne ifølge Ritzau Index.

Med valget rundt om hjørnet 5. juni, så er Løkkes forslag om en SV-regering et sidste desperat forsøg ifølge Henrik Qvortrup.

- Løkke har selv erkendt, han har tabt. Dermed forsøger han nu at spille den sidste trumf, han har, siger den politiske kommentator.

- Han regner nok ikke med, at en SV-regering bliver en realitet, men han spiller alligevel kortet, så han fremstår som den voksne og måske får lidt ny medvind, siger han.

Venstre varmer op til debatten på sociale medier.