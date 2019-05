Qvortrup om udskiftning af KD-formand: - Det bedste, der er sket for partiet

Stig Grenov tager en måneds orlov i fra sit formandskab hos Kristendemokraterne, og i stedet overtages posten af den 26-årige næstformand, Isabella Arendt.

Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup kalder udskiftningen 'det bedste, der er sket' for partiet.

- Det er det bedste, der er sket for Kristendemokraterne. Jeg har længe haft en fascination af Stig Grenov, der valgkamp efter valgkamp har stillet op og lignet en finsk bogholder uden en egentlig chance for at komme ind. I denne her noget vanvittige valgkamp kan alt ske, og jeg vil ikke afvise, at en babe-agtig type kan give kristemokraterne luft under vingerne, siger han.

Vil ikke afvise KD-succes

Qvortrup vil efter den seneste udskiftning på Kristendemokraternes hold ikke afvise, at partiet kan sikre sig en plads i Folketinget.

- Jeg vil ikke afvise det, for de er tættere på, end de har været længe. Men selvfølgelig skal folk huske, hvad det er for et parti, der er blåt og grønt på samme tid, og som eksempelvis er imod abort og homoseksuelles rettigheder, siger han.

- Meget klogt

Kristendemokraterne har tidligere ytret ønske om at stille med vestjyske Kristian Andersen til partilederrunderne i jagten på et kredsmandat i Vestjylland, som de anser som partiets største chance for at komme i Folketinget. Hvorfor tror du, man har valgt Isabella Arendt i stedet for den populære Kristian Anderse?

- Man har noteret sig mediernes opmærksomhed på Isabella Arendt efter hendes optræden ved partilederrunden, som man meget rimeligt har taget til efterretning. Det mener jeg er meget klogt, fordi man er gået fra at være et parti, der med sikkerhed kommer under spærregrænsen, til måske at have en chance, siger han.

Ifølge Henrik Qvortrup er udskiftningen hos Kristendemokraterne, der vedkender sig blå blok, godt nyt for Lars Løkke Rasmussen, fordi han er kommet skridt nærmere at få partiet med sig som støtteparti i Folketinget, hvor det tidligere har set ud som om, at stemmerne på KD ville være spildte.

- Ja, det er afgjort dagens gode nyhed for Løkke, for det kan betyde, at han får et støtteparti, siger han.

