Qvortrups dom efter debat: Her er taberen og vinderne

Lars Løkkes udspil om en SVR-regering gav ikke statsministeren mulighed for at gå til angreb i aftenens debat, mener Qvortrup

Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator, vurderer, at Socialdemokratiets formand kom ud som vinder af den afsluttende partilederdebat tirsdag aften.

Mette Frederiksen fremstod nemlig som en kommende statsminister, når hun fik ordet, og derfor fremstår hun som sejrherre, siger Qvortrup.

- Hun klarer sig godt. Hun formår at indtage en statsministerpositur, hvor hun samtidig får italesat socialdemokratiske værdier som kamp mod grådighed. Klart en bedre indsats fra Mette Frederiksen i aften end i går og i søndagens debat.

De konservatives partiformand får også roser med på vejen.

- Søren Pape brændte igen i aften igennem. Han er virkelig trådt i karakter her i slutningen af valgkampen, vurderer Qvortrup.

Til gengæld fremstod den siddende statsminister fuldstændig handlingslammet.

- Lars Løkke virkede impotent. Det er helt naturligt, når man i løbet af dagen pludselig skifter kurs og vil i regering med et parti, man gennem hele valgkampen har taget afstand fra, lyder det om aftenens taber fra Henrik Qvortrup.

Vermund bedre en Paludan

Nye Borgerliges partileder, Pernille Vermund, greb ordet flere gange i tirsdagens debat,hvor det også blev til et højlydt skænderi med Lars Løkke. Det kan give Vermund vind i sejlene, mener Qvortrup.

- Hun kom rigtigt godt igennem. Det er vigtigt for hende, at hun trængte mere klart og bedre igennem i forhold til Paludan. Den sidste infight med Løkke greb hun også godt an, siger Ekstra Bladets politiske kommentator, der samtidig mener, at Paludan fremstod en smule tam ud fra hans standarder.

Mens Vermund i flere meningsmålinger er kravlet over spærregrænsen, ser det anderledes problematisk ud for Klaus Riskær Pedersen.

- Der var alligevel noget befriende i hans ærlige kommunikation, fordi han kan se, at løbet er kørt. Det gør, at han taler frit, og hvis han havde kørt den her linje hele vejen igennem, kunne han have fået et bedre valg, siger Henrik Qvortrup.

.@larsloekke fremstår impotent i aften. Det er klart, for han kan jo - af gode grunde - ikke længere bruge @radikale som skræmmebillede. Det har ellers været en vigtig del af strategien - lige indtil her i eftermiddag.#dkpol #fv19 — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) 4. juni 2019

TV2 smadrer 'bovlamme Bildsøe'

Ekstra Bladets politiske kommentator mener samtidig, at TV2's Natasja Crone, som stod for aftenens debat, er klart foran på point ift. DR's ditto fra gårsdagens debat, Kim Bildsøe.

I går fik DR bunker af kritik for at bruge de første over 20 minutter på at tale om, hvor meget cigaretter bør koste. Det var DR's kendte nyhedsvært og London-korrespondent, Kim Bildsøe Lassen, der modererede partilederrunden.

Men Crone klarede sig altså bedre, skriver Qvortrup i et tweet.