Qvortrups dom efter DR-debat: Her er taberen og vinderen

Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske kommentator, vurderer, at mange nok vil være glade for Søren Papes irettesættelse af Rasmus Paludan. Og derfor er han vinderen af aftenens debat på DR.

- Den politiker der klarede det bedst i aften, er justitsminister Søren Pape Poulsen. Han greb muligheden for at sige noget, der er populært og anti-Paludan.

- Lars Løkke har prøvet at indtage rollen som den voksne, men jeg synes, at Søren Pape gjorde det rigtig godt her til aften

Taberen af debatten blev iføge Henrik Qvotrup Alternativets Uffe Elbæk.

- Han virker træt, ligesom hans parti virker træt.

- Der blev snakket meget klima, og den burde ligge lige til deres højreben, men det formåede han ikke at tage ejerskab over.

- Det har været deres helt store ting, men der er andre partier, der har taget deres dagsorden. Romantikken ved Alternativet er forduftet.

Henrik Qvotrup siger endvidere om debatten:

– Jeg tror, Pape trak mange sympatistemmer til sig. Men der en grund til, at andre hidtil har holdt sig fra at gå i infight med ham, fordi det jo netop giver Paludan stor opmærksomhed.

– Debatten som helhed var valgplakater på tv. Man kan tillade sig at spørge om nogen overhovedet bliver klogere af det format, hvor politikerne bare står og lirer floskler af.

– Og så det var ude af proportioner, at de første 25 minutter gik med cigaretpriser, påpeger han.