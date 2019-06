R-profils våde drøm: Vil lukke DF ude

Mette Frederiksen og Lars Løkke, der slår pjalterne sammen og kører Dansk Folkeparti ud på et sidespor, er radikale Martin Lidegaards hede drøm.

Det fortæller han i dagens Jyllands-Posten.

- Det er et drømmescenarie. Jeg kan både se de radikale som en del af sådan en regering, og jeg kan også se de radikale som parlamentarisk grundlag. Det er ikke afgørende, siger han til Jyllands-Posten.

I 'Ekstra Bladets Valgmorgen' uddyber Martin Lidegaard sin fantasi om en affære mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen.

- Hvis vi kan trække det bedste ud af de partier og vriste dem lidt ud af kløerne på Dansk Folkeparti, er det da præcis det, der er den våde drøm - ikke bare for mig, men for alle de radikale, påpeger han.

- Det er da fuldstændig konsistent og på linje med partiets linje at sige ‘prøv lige at høre; tænk hvis vi kunne lukke Dansk Folkeparti ude og lave en regering, hvor vi kan trække på det bedste i Venstre og Socialdemokratiet'.

Imploderer for åbent tæppe

Helt præcist hvad, der er det bedste fra partierne, uddyber Martin Lidegaard ikke, men han peger dog på to punkter, hvor Venstre og Socialdemokratiets politik på smukkeste vin kan forenes.

- Integration i Socialdemokratiet, der har en lang tradition - indtil de gik ind for det der dødssyge paradigmeskift - og Venstre, som har en lang humanistisk tradition og tro på, at man skal dømmes for det, man er, og ikke det, man kommer fra.

I 'Ekstra Bladets Valgmorgen' får han også sendt en stikpille afsted mod regeringspartiet.

- I ser vel det samme som mig: Et Venstre, der er ved at implodere for åbent tæppe, lyder det.

