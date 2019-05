Radikale: Grænsekontrollen smadrer det indre marked

Mens flere partier bakker op om Venstres forslag om at gøre det muligt at indføre permanent grænsekontrol, så er Radikale skeptiske.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) foreslår mandag morgen, at man ændrer Schengen-reglerne, så det enkelte land selv skal kunne bestemme, om man vil kontrollere sine grænser.

Radikales spidskandidat ved Europa-Parlamentsvalget, Morten Helveg Petersen, kalder det et 'udspil til valgkamp og ikke til virkelighed'.

- Mener man virkelig, at lastbiler og danskere på ferie i Europa skal holde kilometerlange køer?

- Det her forslag smadrer det indre marked fuldstændigt. Det er det, man gambler med, siger Helveg.

Han mener, at man i stedet bør gribe til andre løsninger for at imødekomme migrationspres, grænseoverskridende kriminalitet eller terrortrusler.

Øget kontrol

Det kunne være øget kontrol ved EU's ydre grænser eller dansk indmeldelse i Europol-samarbejdet.

- Grundlæggende er det et stort spild af ressourcer at kontrollere enkelte overgange, når man uantastet kan gå hen over veje og marker alligevel.

- Hvis det var sådan, at politiet kom og bad os om permanent kontrol, ville jeg måske se anderledes på det, men det er jo heller ikke tilfældet, siger Morten Helveg Petersen.

Han mener i øvrigt ikke, at det er realistisk at få opbakning til Venstres forslag blandt EU-landene.

- Det er ikke engang lykkedes for Venstre at samle et flertal i den liberale gruppe i Europa-Parlamentet for det her, siger han.

Venstre og De Radikale tilhører i EU-Parlamentet begge den liberale gruppe, Alde.