Rasende Helveg: Flå ham af plakaten og sig undskyld

SF'eren Karsten Hønge er endt i et større stormvejr, efter han mandag oplyste offentligheden om, at han ikke agter at tage imod det mandat, vælgerne ved søndagens valg tildelte ham i europaparlamentet.

I stedet formodes SF'eren at satse på en plads i folketinget ved valget på onsdag.

Den kontroversielle beslutning får nu en af Karsten Hønges nyvalgte konkurrenter ved EP-valget til i hårde vendinger at kritisere SF'eren.

'Jeg troede ærlig talt, at politikerforagten for demokratiet havde nået det ultimative lavpunkt, da partilederen Pernille Vermund meddelte, at hun ikke ville stemme til EP-valget og at hun i øvrigt ikke mente, at valget var demokratisk. Men jeg tog desværre fejl,' buldrer Morten Helveg Petersen mod Hønge på Facebook.

Flå ham af og sig undskyld

Her kalder Helveg også Hønge og SF's håndtering af valget 'respektløs', 'kynisk og 'dobbeltmoralsk', hvorefter det nyvalgte radikale europaparlamentsmedlem på det kraftigste opfordrer Hønge til at trække sig fra folketingsvalget.

Hvis ikke han selv formår at indse det:

'(...)så bør Pia Olsen Dyhr flå ham af plakaten og sige et stort undskyld til os alle sammen.'

Også folketingets formand, Pia Kjærsgaard, undrer sig over Hønges beslutning

- Opstiller man, er det for at blive valgt. Jeg bryder mig bestemt ikke om det, og vi taler tit om politikerlede, og det her bryder folk sig ikke om. De tænker, "kan man slet ikke stole på dem derinde", siger hun ifølge Ritzau.

Behov for mig på Christiansborg

Hovedpersonen selv er kortfattet om sin beslutning.

Mandag lød det i en kort kommentar:

- Med udsigten til en periode i Folketinget, som mildest talt vil blive meget usikker, og hvor der vil blive meget omskiftelighed, mener jeg, vi har brug for, at vi trækker på de kræfter, der har en erfaring i at være der og sørge for, at SF stadig sejler støt og godt, som partiet har gjort de seneste par år.

21-årige Kira Marie Peter-Hansen overtager Karsten Hønges plads i parlamentet. Hun bliver dermed Danmarks yngste Europa-parlamentariker.