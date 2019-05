Rasmus Paludan idømt bøde på 30.000 kroner

Plus omkostninger på 17.500 kroner: Kaldte politi og anklager for kriminelle og korrupte

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Rasmus Paludan skal betale 30.000 kroner til statskassen for som advokat at have svinet både politi og anklagemyndighed til.

Det slår Københavns Byret fast i en dom afsagt for mindre end en uge siden - altså under den igangværende valgkamp. Dommen er en stadfæstelse af en kendelse, som Advokatnævnet i oktober 2017 afsagde over advokaten, som i øjeblikket kæmper for at komme i Folketinget.

Udover smækket på 30.000 kroner skal han betale sagsomkostninger på 17.500 kroner til Advokatnævnet.

Ifølge nævnets kendelse, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, har Paludan 'udsat navngivne medarbejdere ved henholdsvis politiet og anklagemyndigheden for en unødig og grov krænkelse'.

Bag klagen over Paludan står politiet - hvilken kreds er anonymiseret i kendelsen.

Medie: Paludan chikanerede ung mands forældre

Langer ud efter anklager

I sagen, hvor Paludan lagde sig ud med lovens lange arm, fremsatte han på vegne af en klient et erstatningskrav på 6400 kroner, fordi klienten ad to omgange havde været frihedsberøvet af politiet, mistænkt for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Paludan hævdede, at klienten 'under visitationen havde været udsat for en særlig indgribende legemsundersøgelse, idet han var blevet beordret til at hoppe op og ned og trække ud i sine underbukser, så politiet kunne kontrollere, om han gemte euforiserende stoffer ved kønsorganerne'.

Ifølge Paludan foregik dette, mens 'en række udenforstående civile personer overværede episoden'.

Forløbet fik Paludan til at klage til anklagemyndigheden, hvor han blandt andet mistænker, at anklageren 'er i korrumperet ledtog med de politifolk, der foretog frihedsberøvelserne'.

Artiklen fortsætter under billedet...

Rasmus Paludan har groft tilsidesat god advokatskik, fastslår Københavns Byret. Foto: Philip Davali

Groft

I en anden sag sendte Paludan som advokat for en anden klient i januar 2017 en mail til landsretten med kopi til anklagemyndigheden, hvori han beskriver to 'polititjenestemænd mistænkt for forbrydelse i offentlig tjeneste' som løgnere.

Han hævder også, at politiet har ladet en af 'de 2 mistænkte kriminelle' opsøge hans klient i fængslet og ifølge ham presse den pågældende.

Præsenteret for klagen forsøgte Paludan forgæves at få Advokatnævnet til at afvise sagen. Subsidiært påstod han frifindelse, da han mente, at klagen 'er åbenbar grundløs'.

Det vurderede Advokatnævnet ikke. I stedet fandt man, at Rasmus Paludan groft havde tilsidesat god advokatskik, og lagde særligt vægt på, at Paludan 'omtalte de navngivne medarbejdere som værende korrupte, mistænkte for forbrydelser i offentlig tjeneste og mistænkte kriminelle'.

Se også: Politi har brugt 41 millioner kroner på Paludan-demoer

Ikke første bøde

Paludan gik således 'langt videre end berettiget til varetagelse af sine klienters interesser', lyder det blandt andet.

I Advokatnævnets afgørelse fremhæves, at Paludan tidligere har tilsidesat god advokatskik. Sagen fra februar 2017 udløste en bøde til Paludan på 10.000 kroner.

Den klagesag udsprang af en strid om, hvorvidt politiet kunne tillade sig at beslaglægge penge på en bankkonto, som tilhørte Paludans klient. Byretten har ifølge Advokatnævnet stadfæstet afgørelsen, hvorefter Paludan har indbragt dommen for landsretten.

Ifølge Advokatnævnet har den gamle afgørelse ikke haft indflydelse på fastsættelsen af den 30.000 kroner store bøde.

Paludan skal inden 14 dage fra domsafsigelsen betale bøde og sagsomkostninger.

Ekstra Bladet arbejder på at få Paludans kommentarer til dommen.