Risikerer at miste sit hjem: - Jeg føler mig tromlet ned

I snart to årtier har René Agergaard boet i Egeparken i Vollsmose.

Et område, som mange danskere forbinder med kriminalitet, indvandrere og fattigdom, men som er lig med hjem og tryghed for René. Han er så glad for at bo der, at han også har butik i byens center.

- Jeg er glad for at bo her og har altid været det. Der er massere af grønne områder, priserne er rimelige, og jeg har gode naboer, siger René Agergaard.

Men en æra er måske forbi.

Odense Kommune vil rive 1000 ud af de 2872 almene familieboliger, der i Vollsmoses 'hårde ghettoområde', ned. Dette som følge af regeringens 'indsats mod parallelsamfund' fra 2018.

Det betyder, at Renés lejlighed er i spil til at blive enten revet ned eller ombygget til en studiebolig. I værste fald kan hans butik også være i fare.

- Jeg føler mig tromlet ned, og jeg kan ikke se formålet med nedrivningerne, siger René.

- Et af argumenterne, der bliver brugt, er, at opløsning af Vollsmose vil hjælpe folk med at komme i arbejde. Hvordan kan det hjælpe noget at flytte folk væk fra deres netværk? Det bliver da ikke nemmere - tværtimod, siger han.

I plantegningerne for Vollsmoses fremtid er Renés bolig markeret med gul. Det betyder, at det endnu er uvist, om den bygning han bor i, skal rives ned eller ej.

- Usikkerheden om, hvad der skal ske, er det værste. Hvad ville du sige til at blive smidt ud af dit hjem? Det er jo det, der er på spil.

René bor i Vollsmose og har også butik i det lokale center. I værste fald mister han begge dele på grund af politikernes ghettoplaner. Foto: Per Rasmussen

LIVE-debat om planerne

Vollsmose er landets største socialt udsatte boligområde med 9100 beboere. Her bor næsten ti gange så mange mennesker på den samme plads som i resten af Odense. 74,2 procent af beboerne er indvandrere eller efterkommere af indvandrere.

Her skal der rives ned i Vollsmose Granparken: 160 boliger Lærkeparken: 136 boliger Fyrreparken: 26 boliger Egeparken: 191 boliger Bøgeparken: 287 boliger Birkeparken: 200 boliger Kilde: Odense Kommunes udviklingplan for Fremtidens Vollsmose Vis mere Luk

Ghettoplanerne skal officielt forhindre parallelsamfund og komme utryghed og kriminalitet i særlige områder til livs. Flere beboere i ghettoerne skal i arbejde eller i uddannelse, og den høje koncentration af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande skal nedbringes, lyder nogle af målene.

- Hvis du flytter folk herfra, så flytter aben jo bare med. Måske vil det løse nogle problemer for Vollsmose, men man risikerer at få flere hjemløse, og man risikerer, at banderne laver grupperinger andre steder, siger René Agergaard.

Renés holdning deles af flere politikere, eksperter og indvandrere.

- Jeg synes overordnet, at det virker lidt uigennemtænkt og som noget, nogen inde på Christiansborgs har besluttet, siger René.

I dag - onsdag den 29 maj - får René mulighed for at give udtryk for sine holdninger - face to face - med en af politikerne bag reformen. Han mødes nemlig med Inger Støjberg (V) i en LIVE-debat, hvor også chefredaktør Poul Madsen og Zenia Stampe fra Radikale Venstre deltager.

