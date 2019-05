Riskær bryder loven med 'plakatfinte'

Selvom det først er fra i morgen, at man må hænge valgplakater til folketingsvalget op, så har Klaus Riskær Pedersen fundet et 'hul' i 'plakatloven'

Endnu en gang er det lykkedes Klaus Riskær Pedersen at finde et 'smuthul' i lovgivningen, der gavner hans parti.

Lørdag forvandles lygtepæle, vejtræer og elmaster reklamesøjler for landets politikere, der stiller op til Folketingsvalget 2019.

Frådende partisoldater må fra i morgen hænge valgplakater op. Men et parti gider tilsyneladende ikke morgendagens ræs og har derfor allerede fredag taget hul på ophængningen af partiplakater.

Partiet Klaus Riskær Pedersen, der også er navnet på partiets stifter, har således allerede fredag hængt plakater op på flere lygtepæle rundt om ved den lille østjyske landsby Askildrup.

Det viser to billeder, som Anders Burlund, der er kandidat for Liberal Alliance til EP-valget, har taget.

'Plakatfinten' betyder, at Klaus Riskær Pedersen kan hænge valgplakater op før alle andre folketingskandidater. Foto: Privat

Bryder loven

Der er bare et problem. For ifølge lovgivningen så må man ikke hænge valgplakater til årets folketingsvalg op før lørdag 11. maj.

Konsekvensen ved at hænge en valgplakat op for tidligt er ikke værre, end at de skal tages 'ned inden 24 timer efter, at vejmyndigheden har meddelt påbud herom', som der står i lovgivningen.'

Hverken Østjyllands Politi eller Vejdirektoratet, som er vejmyndigheden, har i sinde at tage valgplakaterne ned efter henvendelse fra Ekstra Bladet, og derfor får plakaterne nu tilsyneladende lov at hænge.

Hvorvidt ordensmagten rent teknisk kan håndhæve påbudet om at tage plakaterne ned inden for 24 timer, når partierne nu må hænge dem op inden, har de to myndigheder svært ved at svare på, da Ekstra Bladet taler med dem.

Anders Burlund lufter over for Ekstra Bladet tanken om, at der måske kan være tale om en smart manøvre fra Klaus Riskær Pedersen, der nu kan bryste sig af at hænge på flere eftertragtede lygtepæle i området omkring Askildrup ved Randers - før tid.

Hos Østjyllands Politi og Vejdirektoratet ønsker man ikke at udtale sig om, hvorvidt det har konsekvenser, hvis Klaus Riskær Pedersen får påbud

Klaus Riskær Pedersen kan have spekuleret i at hænge valgplakater op før tid, og dermed omgås loven. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Vil ikke tage dem ned

Klaus Riskær Pedersen er ikke videre begejstret, da Ekstra Bladet får fat i ham over telefonen og oplyser, at nogle af hans partisoldater er kommet til at hænge valgplakater op for tidligt:

- Hør her, Det er ikke Ekstra Bladet, der skal ringe til mig og bede mig tage dem ned. Jeg skal bede om, at vi får et brev fra kommunen, og så vil vi gøre det, forklarer han.

- Men hvorfor hænger de plakater der allerede nu?

- Det ved jeg ikke noget om. Det er ikke mig, der har hængt dem op, lyder svaret fra spidskandidaten til partiet, der bærer hans eget navn.

- Vil du tage dem ned, nu hvor jeg har ringet til dig og oplyst dig om, at de hænger der?

- Nej, det vil jeg ikke, kommer svaret prompte fra en tydeligt frustreret Klaus Riskær Pedersen, der endnu en gang minder Ekstra Bladets journalist om, at han vil tage dem ned, hvis han får en henvendelse fra kommunen, som det åbenbart er sket to gange tidligere.

