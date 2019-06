Riskær kan få en mio. kr: Bruges på Sjælsmark-børnene

Partistøtte skal anvendes til politisk arbejde. "Politisk arbejde" omfatter enhver aktivitet, der tager sigte på at fremme valg her i landet af en eller flere kandidater eller fremme et bestemt resultat af folkeafstemning her i landet ved at udbrede kendskabet til bestemte politiske synspunkter, at etablere og drive organisationer, at samarbejde med andre organisationer og på anden måde.

Den politiske aktivitet behøver ikke nødvendigvis blive udført af partiet selv.

Partistøtte skal anvendes til politisk arbejde inden for det kalenderår, partistøtten vedrører, og det politiske arbejde, som partistøtten skal anvendes til, skal finde sted i dette kalenderår.

Partistøtten udbetales for et kalenderår og på én gang.

I 2018 blev der udbetalt i alt 113.388.451,75 kr til partier i Danmark.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet.