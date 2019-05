Riskær nedgør 'sød' valg-'babe': - Det spiller ikke!

Klaus Riskær Pedersen er dybt kritisk over for strategien hos Kristendemokraterne og næstformand Isabella Arendt, der har været i flere politiske partier inden hun blev kristendemokrat.

- Hun er totalt ærketypen på alt det, vi ikke gider høre på mere. Hun kan være nok så sød, nok så velkommunikerende, men det spiller ikke, siger Klaus Riskær i 'Valgmorgen på Ekstra Bladet'.

Riskærs hårde udmelding kommer efter, at Isabella Arendt erstattede Stig Grenov i tirdagens sene partilederrunde på TV2. Formanden meldte sig syg, efter han ellers havde gennemført en lang debat på DR1.

Det er der noget uldent ved ifølge Klaus Riskær Pedersen.

- Stig Grenov får et mystisk ildebefindende på vej fra det ene studie til det andet, og så dukker der en 26-årig 'babe' op i rød kjole. Fantastisk iscenesat, jeg er imponeret. Det er edermame godt spin det her, siger Klaus Riskær Pedersen.

Stig Grenovs sygemelding kommer efter, at partiet allerede på forhånd havde bedt om at få lov til at sende Isabella Arendt i stedet for formand Grenov. Men både DR og TV 2 krævede, at partiet sendte deres formand til partilederrunderne.

Du kan se hele Klaus Riskærs svada mod Isabella Arendt i videoen over artiklen.

Efter syg partileder: - Jeg er bekymret