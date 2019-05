Ristet i den varme stol

Nu får politikerne en mulighed for at lade deres valgløfter blive testet i Ekstra Bladets løgnedetektor - og du stiller spørgsmålene

Kan man stole på politikerne og deres kostbare valgløfter?

Mange vælgere er med rette i tvivl. Men den tvivl vil Ekstra Bladet nu forsøge at udrydde med en ganske konkret gimmick.

- Jamen, man kan ikke stole på dem.

- Sorry, men sådan er det bare, konstaterer avisens chefredaktør, Poul Madsen, som netop har ladet sig ’riste’ i en løgnedetektor i den god sags tjeneste.

- Og det var lidt af en skræmmende oplevelse. Men løgnedetektoren kan med meget stor sikkerhed afgøre, om politikerne taler sandt, siger han om testen, hvor han selv svarede på en række af spørgsmål om sit politiske ståsted.

Har Madsen for eksempel stemt på Socialdemokratiet ved det seneste valg? Hader han Lars Løkke Rasmussen, eller synes han, at Rasmus Paludan er en nar, lød nogle af spørgsmålene.

- Det er sindsoprivende, fordi man er jo bange for, at testen afslører en eller slår forkert ud i forhold til det, man reelt mener. Så det er en usædvanlig ting at gå igennem, siger Poul Madsen om sin tur i den varme stol.

- Men jeg kan love politikerne, at det føles rart, når man taler sandt.

Her gøres Poul Madsen klar til testen. Foto: Olivia Loftlund

Sådan bidrager du Hvilken politiker vil du gerne se i løgnedetektoren - og hvad skal politikeren svare på? Send en mail til hj@eb.dk med navnet på politikeren og op til tre spørgsmål senest på søndag. Så kan det være, at det er din politiker, der kommer i den varme stol i næste uge. Du kan følge sagen på loegn.eb.dk

- Når politikerne bliver gået på klingen om deres brudte valgløfter, svarer de jo ofte, at politik er det muliges kunst?

- Ja og det sker samtidig med, at for eksempel Lars Løkke siger, at han ikke vil være statsminister for enhver pris.

- Det siger jo alt, at han de seneste fire år netop har vist, at han vil beholde magten for enhver pris, mener Poul Madsen, der understreger, at Ekstra Bladets gimmick skam er helt alvorligt ment.

- Det her kan være med til at højne politikernes troværdighed, fordi vi inden valget kan få et svar på, om de fylder os med tomme løfter. Eller om det faktisk er noget, de mener.

- Politikerne gentager sig selv så meget hele tiden, at vi ikke tror på, hvad de siger. Mit svar til dem er derfor: nu kan I bevise over for vælgerne, at I faktisk mener det, som I lover.

- Det var en skræmmende oplevelse at gå igennem testen, siger Poul Madsen. Foto: Olivia Loftlund

Nordens førende polygrafist Det er den norske polygrafist Ørjan Hesjedal, der gennemfører den professionelle test med en løgnedetektor for Ekstra Bladet. Ørjan har mange års erfaring i disciplinen, hvor det er målingerne og ikke ham personligt, der afgør resultatet. Teknologien i en løgnedetektor overvåger via en række af sensorer ændringer i blodtryk, hjertets slag, vejrtrækning og sved. Og så beregner algoritmer i en computer, om testpersonen taler sandt eller ej. Ørjans rolle er derfor at stille så præcise og enkle spørgsmål som muligt, ligesom han tolker de målinger, som løgnedetektoren viser. Ifølge Ørjan Hesjedal har teknologien en præcision på hele 95 procent. Derfor kan hverken nervøsitet eller træning i at lyve påvirke resultatet nævneværdigt.

Læserne bestemmer

De kommende dage får Ekstra Bladets læsere mulighed for både at pege på den politiker, de vil placere i den varme stol. Og for at bidrage med de spørgsmål, som politikeren skal have.

- Og vi kommer til at spørge meget konkret. Helt som jeg er blevet spurgt meget konkret, om jeg er socialdemokrat, eller jeg hader Lars Løkke.

- Hvem vil du gerne have i stolen?

- Jeg synes da, at Lars Løkke bør sætte sig i løgnedetektoren, nu hvor han siger, at han går ind for permanent grænsekontrol. Det er jo alene for at tækkes Dansk Folkeparti og trække dem tættere på.

- Det vil da være fedt at få ham ind i løgnedetektoren og spørge: mener du personligt, at der skal være grænsekontrol? Så vil detektoren vise, om det bare er en påtaget holdning, eller Løkke faktisk mener det.

Invitationen er hermed givet videre!

