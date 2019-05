S garanterer: Vil ændre sygedagpenge-regler

38-årige Carina står uden indtægt og må tage kviklån for at betale sin psykolog-regning, fordi hun er røget ud af sygedagpenge-systemet - et system, som Mette Frederiksen ændrede i 2013.

Planen var at forhindre folk i at gå fra sygedagpenge og ud til ingenting, men nu sker netop det for tusindvis af danskere i Mette Frederiksens jobafklaringsforløb – for eksempel 38-årige Carina.

Ramt af Mettes sparekniv: Depressive Carina får 0 kroner

Socialdemokratiets Mattias Tesfaye lovede mandag morgen i 'Ekstra Bladets Valgmorgen', at partiet vil ændre loven.

- Vi har et ansvar for den lovgivning, der er vedtaget, og derfor vil vi også gerne påtage os ansvaret for at ændre den, fastslog han.

- Jeg synes, at det er useriøst, hvis jeg står og forholder mig til Carinas sag, men det, som hun er et billede på, nemlig at for mange erklæres raske for tidligt, det vil jeg gerne give en garanti for, at vi skal se på.

Han understregede dog, at de ikke vil rulle sygedagpenge-reformen tilbage, men derimod stramme fortolkningsrummet for, hvordan kommunerne administrerer sygedagpenge-reformen.

- Nu har vi 98 kommuner. Hvis de 96 administrerede den efter intentionerne, så ville jeg anklage de to kommuner, men når vi kan se, at så mange kommuner fortolker den anderledes, end hvad vores intentioner var, så må vi tage ansvaret på os og sige, at så er det ikke præcist nok.

Se klippet øverst i artiklen, hvor Mattias Tesfaye udstikker sin garanti.

Havner i økonomisk kaos: Mettes sparekniv har ramt tusindvis af syge