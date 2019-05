S-profil med sært slogan: - Vi lover ingenting, til gengæld holder vi det

Lover man ingenting, har man i hvert fald ikke lovet for meget. Det kunne passende være logikken bag Socialdemokratiets pensionsudspil, hvor partiet fortsat nægter at svare på, hvem der har ret til trække sig tidligt tilbage

Socialdemokratiet er et utal af gange blevet spurgt om, hvem der kan trække sig tidligt tilbage med partiets pensionsudspil, og lige så mange gange har de undgået at svare.

- Vi lover ingenting, til gengæld holder vi det, lød det mandag morgen fra Mattias Tesfaye (S), der gæstede 'Ekstra Bladets Valgmorgen'.

Socialdemokratiet insister på ikke at præcisere, hvem der kan gå tidligt på pension, og det blev udfordret af politisk kommentator Henrik Qvortrup og Ekstra Bladets opinionsredaktør, Mads Kastrup.

Blandt andet spurgte de ind til om Arne, manden på reklamerne for Socialdemokratiets pensionsudspil, rent faktisk kan trække sig tidligt, som reklamerne lover.

- Hvis vi allerede nu står og siger 'det er du nu garanteret, Arne', så er vi på vej til at trække politik derned, hvor jeg ikke synes, at det skal være, fastslog Mattias Tesfaye, der konsekvent nægtede at 'enkeltsagsbehandle'.

- Der er ingen tvivl om, at det er folk som Arne, vi har i tankerne, men jeg vil ikke stå og garantere hvordan en kommende lovgivning kommer til at se ud, for jeg kender ikke det kommende folketing, tilføjede han.

