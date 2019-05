S ser velvilligt på EL-krav om mere velfærd

Hvis Enhedslisten skal pege på Mette Frederiksen (S) som statsminister, skal partiet have en garanti for, at velfærden bliver løftet betragteligt i dne kommende valgperiode.

Det siger politisk ordfører Pernille Skipper tirsdag i forbindelse med præsentationen af partiets velfærdsudspil.

Det indeholder blandt andet krav om minimumsnormeringer i børnehaverne og flere rettigheder til ældre, der får offentlig hjælp og pleje.

Og så kræver Enhedslisten, at de offentlige budgetter stiger mindst lige så meget, som udviklingen i demografien og i samfundet i øvrigt tilsiger.

Astrid Krag, der er ældreordfører for Socialdemokratiet, kvitterer for Enhedslistens valg- og forhandlingsoplæg.

- Vi er fuldstændigt enige i, at vi skal stoppe underfinansieringen af den offentlige sektor og investere i et velfærdsløft.

- Det er også derfor, at vi har foreslået en velfærdslov, som tvinger Folketinget til at sætte flere penge af, når der kommer flere børn og ældre, siger Astrid Krag.

Ifølge økonomer vil fastholdelse af status quo i det offentlige serviceniveau samtidig med, at der bliver flere børn og flere ældre, betyde en vækst i de offentlige udgifter på 0,65 procent.

Hvis Enhedslistens ambitioner skal føres ud i livet, vil de offentlige udgifter derimod stige med mellem 1,1 og 1,2 procent om året.

- Vi lægger op til en vækst på 0,8 procent. Vi gerne bygge oven på det, der er nu, men pengene skal stemme, og finansieringen skal være på plads.

- Jeg tænker, at snakken begynder der, og så må vi se, hvor vi kan mødes, siger Astrid Krag.