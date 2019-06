S-vælgere trodser partiet: Ønsker væsentligt dyrere smøger

Et stort flertal af Socialdemokratiets vælgere bakker op om, at priserne på cigaretter skal sættes op til 60 kroner eller mere, viser en ny rundspørge

Det passede bestemt ikke Lars Løkke Rasmussen (V), at de første 25 minutter af gårsdagens partilederrunde på DR skulle bruges på at diskutere cigaretpriser, og det fik ham til at rette direkte kritik mod aftenens ordstyrer, Kim Bildsøe Lassen.

- Jeg kan så forstå, at cigaretpriser er det mest afgørende i den her valgkamp, sagde statsministeren, der for en lille uges tid siden meldte ud, at Venstre mener, en pakke cigaretter skal koste ’på den gode side af 60 kroner’.

Socialdemokratiet tøver

Og selvom prisen på tobaksvarer næppe har været det mest afgørende emne i valgkampen, så har det bestemt været til at få øje på, og alle partier har således også taget stilling til, hvad en pakke cigaretter skal koste.

Det vil sige alle andre partier end Socialdemokratiet, der endnu ikke vil komme med en konkret pris.

Ved partilederrunden Demokratiets Aften hos Danmarks Radio sagde Mette Frederiksen, at Socialdemokratiet går ind for en generel stigning af cigaretpriserne, men hun ville dog ikke ud med, hvor meget en pakke cigaretter så skal koste. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Stort flertal vil hæve cigaretpriserne

Mette Frederiksen har tidligere foreslået, at gøre det dyrere for unge at ryge, men ved partilederrunden mandag fortalte hun, at Socialdemokratiet går ind for en generel stigning af cigaretpriserne - uden dog at ville sige, hvor meget en pakke cigaretter så skal koste.

Men hvor Socialdemokratiet tøver, fremstår partiets vælgere noget mere klare i mæglet i en ny rundspørge fra Yougov for Kræftens Bekæmpelse.

Rundspørgen viser nemlig, at hele 72 procent af de socialdemokratiske vælger mener, at prisen på en pakke cigaretter skal sættes op til 60 kroner eller mere.

Kun 16 procent af vælgerne mener ikke, at prisen skal stige, mens otte procent er med på en mindre stigning.

Om undersøgelsen Rundspørgen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Kræftens Bekæmpelse. Der er i alt gennemført 1.978 CAWI-interview med danskere i alderen 18-74 år fra YouGov Panelet i perioden 25. maj til 03. juni 2019. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 18. juni 2015. Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Undersøgelsen viser desuden, at hver tredje socialdemokratiske vælger synes, at en pakke cigaretter skal koste mere end 60 kroner.

En stor del af vælgerne er med andre ord villige til at gå endnu længere end de 60 kroner, der er blevet et centralt tal i debatten, og som Socialdemokratiet ikke på nuværende tidspunkt ønsker at tilslutte sig.

'Det er dejligt at se'

De nye tal vækker begejstring hos Kræftens Bekæmpelses direktør, Jesper Fisker, der påpeger, at billedet er det samme på tværs af det politiske spektrum.

- Jeg synes jo, det er fint, at også Socialdemokratiets vælgere faktisk synes, at man skal sætte priserne på tobak op. Men man skal lige huske, at det gælder alle partier. Der er faktisk ikke ét parti, der ikke har flertal blandt egne vælgere for at hæve prisen på tobak, men nu har der været særligt fokus på Socialdemokratiet, og det er dejligt at se, at partiets holdningsændring bliver bakket op af vælgerne, siger han og understreger vigtigheden af dyrere cigaretter.

- 13.600 mennesker dør af rygning hvert eneste år, og hver dag begynder 40 børn eller unge at ryge, og halvdelen af dem, der bliver ved med at ryge, ender med at dø af det. Det er jo en meget, meget alvorlig problemstilling.

Vælgerne mener Antal vælgere, der ønsker en pakke cigaretter til mindst 60 kroner: Socialdemokratiet: 72 procent

72 procent Venstre: 76 procent

76 procent Socialistisk Folkeparti: 74 procent

74 procent Dansk Folkeparti: 67 procent

67 procent Radikale Venstre: 86 procent

86 procent Enhedslisten: 67 procent

67 procent Det Konservative Folkeparti: 81 procent Ekstra Bladet har fravalgt de øvrige partier, fordi der var for få besvarelser, hvilket medfører en forhøjet statistisk usikkerhed. Kilde: YouGov for Kræftens Bekæmpelse

Ungdommen går forrest

I aldersgruppen 18-29 år er der flest, der bakker op om pris på 60 kroner eller mere for en pakke cigaretter.



Blandt de unge er der således 8 ud af 10, der bakker op, hvor det i de ældre aldersgrupper kun er 7 ud af 10. Og det er rigtig glædelige nyheder, mener Kræftens Bekæmpelses direktør.

- Det er jo ekstremt glædeligt, at særligt de unge bakker om, at prisen på tobak skal stige. Alle undersøgelser viser, at særligt ungegruppen er påvirkelig overfor prisstigninger, så når den gruppe selv siger, at vi skal have nogle højere priser, så er der kun ét at gøre, og det er at komme i gang, siger han.

Bekymret for 'skæve' priser

Hos Socialdemokratiet er man bekymret for, at prisstigninger på cigaretter vil ramme skævt, fordi der blandt mennesker med små indkomster er flere, der ryger.

Netop i denne gruppe findes nogle af Socialdemokratiets kernevælgere, og det er formentlig årsagen til, at partiet ikke ønsker at komme med et konkret bud på, hvor meget cigaretter skal koste.