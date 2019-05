S-veteraner bag fyringsforsøg: 'Han skal ud'

De tre tidligere S-ministre Jytte Hilden, Helle Degn og Jytte Andersen har i det feministiske Helga-netværk været ihærdige fortalere for at få fyret Simon Simonsen.

Jytte Hilden, Helle Degn og Jytte Andersen sammen med Ritt Bjerregaard. Foto: Privatfoto

Således har alle tre opfodrret de over 400 medlemmer i Helga-netværket til at skrive direkte til Indre by- og Christianshavnskredsens bestyrelse samt Mette Frederiksen for at få udelukket Simon Simonsen som folketingskandidat.

Det kan Ekstra Bladet afsløre efter at have set dokumentation fra Helga-netværkets lukkede Facebook-gruppe.

Den nu 76-årige tidligere kulturminister Jytte Hilden opfodrer 'alle' til at stoppe Simon Simonsen.

'De udtalelser som Simon SImonsen kommer med skal stoppes af alle(..) det er partitoppens opgave at stoppe den kandidat', står der i opslaget 30 april.

Jytte Hilden. Foto: Linda Johansen

Jytte Hilden skriver videre at 'alle burde skrive og spørge Mette F, om hun som partiformand billiger en S-kandidat med de meninger'. Jytte Hilden fortæller i opslaget, at hun har skrevet direkte til kredsbestyrelsen.

'Har skrevet til kredsbestyrelsen (...) han hører ikke hjemme som S-kandidat til noget som helst'.

Opstanden mod Simon Simonsen kommer efter hans kritik af Joy Morgens valg om at blive solomor ved hjælp af en anonym donor. Sagen endte med, at bestyrelsen udtrykte mistillid og at Mette Frederiksen tog afstand fra Simon Simonsens kritik. Men Simon Simonsen stiller fortsat op, da kredsen ikke kunne nå at få ham ekskluderet på en generalforsamling.

Simon Simonsen valgte ikke at fjerne opslaget, hvor han kalder Joy Mogensen for selvcentreret og egoistisk.

Det vakte vrede blandt medlemmer af netværket, at Simon Simonsen kunne fortsætte som folketingskandidat.Den tidligere udviklingsminister og folketingsmedlem gennem 27 år Helle Degn opfodrer medlemmerne af Helga-netværket til fælles front.

'Saml kræfterne på at finde en modkandidat til generalforsamlingen efter valgdatoen', skriver hun.

I et andet opslag opfodrer hun netværket til at komme i sving.

'Lad os prøve at være mange - sammen er vi stærke. Måske hele Helga netværket kunne mobiliseres ???'.

Helle Degn har tidligere forsøgt at få opstillet Matilde Powers i stedet for David Trads i Egedalkredsen.

Helle Degn. Foto: Mads Winther

Den tidligere ligestillingsminister Jytte Andersen kommer også på banen efter et medlems opfodring om at 'stå sammen og bekæmpe dette ligestillings tilbageslag'.

'Helt enig, han skal ud', skriver hun, hvorefter et medlem svarer, 'hvis han skal ud, så må vi lægge en plan'. Derefter aftaler de at ringe sammen.

Jytte Andersen til afskedsreception hos Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Bent Falbert. Foto: Anthon Unger

Helga-netværkets stifter Katrine Skov har udtalt til Netavisen Pio , at der bliver undervist i herskerteknikker i Helga. Det skal sikre, at folk får øjnene op for, når nogen forsøger at dominere andre.

- Målet er, at man skal gå efter bolden - ikke kvinden, siger hun til Netavisen Pio.

Simon Simonsen mener, at den måde Helga-netværket arbejder på, kan sammenlignes med totalitære stater:

- Jeg finder det yderst bekymrende, at det angiveligt er tidligere topfolk i mit parti, der orkestrerer en hetz imod mig. Alene på den baggrund at jeg har tilladt mig at stå ved mine meningers mod for at sikre donerbørns ret til at få adgang til deres ophav.

Helle Degn, Jytte Hilden og Jytte Andersen ønsker ikke at kommentere på deres udtalelser. Helga-netværkets stifter Katrine Skov vil heller ikke kommentere sagen.

