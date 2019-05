S vil have grønne regnemodeller i Finansministeriet

Miljø og klima skal tænkes ind i alle politikområder og store beslutninger – ikke mindst de økonomiske.

Det mener Socialdemokratiet, som nu foreslår, at miljø og klimahensyn fremover skal indgå i Finansministeriets regnemodeller, skriver Dagbladet Information.

- Det er helt nødvendigt, at vi ændrer hele den måde, vi laver miljø- og klimapolitik på. Det grønne skal gennemsyre alle politikområder, siger Dan Jørgensen (S) til Information.

Professor i klima og økonomi Kirsten Halsnæs fra DTU kalder det "en fantastisk god ide" at indføre grønne regnemodeller i Finansministeriet.

- Det ligger direkte til højrebenet, at man gør det. Det burde have været implementeret for længe siden, siger Kirsten Halsnæs til Information.

I dag anvender Finansministeriet blandt andet den såkaldte Reform-model, der evaluerer de langsigtede økonomiske virkninger af politiske beslutninger.

Sidste sommer påbegyndte økonomiprofessor på KU og tidligere formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen sammen med et forskerhold arbejdet med at udvikle en ny miljøøkonomisk model, der også tager højde for klima- og miljøhensyn.

Det er den, Socialdemokratiet vil have, at Finansministeriet tager i brug.

- Miljø- og klimaproblemerne trænger sig mere og mere på, og det øger selvfølgelig behovet for sådan en model, siger Peter Birch Sørensen til Information og anslår, at modellen er klar om godt to år.

Ifølge Dan Jørgensen vil den nye regnemodel give politikerne "langt bedre forudsætninger for at træffe de rigtige beslutninger".

- Det er ikke nok med konkrete forslag og gode ideer. Vi skal også strukturelt ændre hele vores tilgang til miljø- og klimapolitik, siger han.

Dan Jørgensen fremhæver regeringens og DF’s trafikplan til 112 milliarder kroner, hvor Information efterfølgende har kunne fortælle, at de samlede klimakonsekvenser af planen ikke var beregnet. Det skal fremover være en bunden opgave, mener han.

Oppositionspartierne har længe efterlyst grønne regnemodeller i Finansministeriet, og hos SF kalder formand Pia Olsen Dyhr det en "vigtig" og "rigtig" udmelding fra Socialdemokratiet.

Også Enhedslistens Pernille Skipper og De Radikales Martin Lidegaard bakker fuldt ud op om forslaget, mens Alternativets Rasmus Nordqvist kritiserer Socialdemokratiet for generelt ikke at være ambitiøse nok på klimaområdet.

Venstres finansminister Kristian Jensen kalder S-meldingen for "et glimrende forslag".

- Når der kommer ny viden, er det væsentligt, at det indregnes i det løbende modelarbejde i Finansministeriet, siger han til Information.