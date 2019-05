S vil have tusindvis af studerende ud af de store byer

For at styrke sammenhængskraften, som Socialdemokratiet mener er truet af en centralisering i de større byer, vil partiet flytte flere uddannelsespladser uden for de fire største byer.

Samlet vil Socialdemokratiet flytte langt over 1000 studiepladser på uddannelserne til lærer, sygeplejerske, pædagog og socialrådgivere ud i landet.

- Det er nødvendigt at sikre, at der kommer flere uddannelser ude i landet for at sikre, at man kan bo og leve i alle dele af Danmark. I de seneste år har vi oplevet en voldsom centralisering.

- Jeg kan mærke, når jeg kommer rundt i landet, at det har betydning for et lokalsamfund, om de unge kan få en uddannelse.

- Derfor lægger vi op til, at ligesom vi har haft en periode med udflytning af statslige arbejdspladser, at vi målrettet begynder at udflytte velfærdsuddannelser, siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen.

1506 pladser skal flyttes

Ifølge Socialdemokratiets oplæg ligger 48 procent af de nuværende 12.581 studiepladser på velfærdsuddannelser uden for de fire største byer. Det tal skal løftes til 60 procent. Det betyder, at 1506 pladser skal flyttes.

En del af flytningen vil dog ske ved, at nye studiepladser placeres uden for byerne i takt med, at optaget øges.

På spørgsmålet om, om unge har lyst til at studere uden for de store byer, svarer Mette Frederiksen:

- Jeg tror, der er mange unge, der gerne vil studere i byerne, men jeg tror også der er unge, der gerne vil uddanne sig tæt på, hvor de bor. Og under alle omstændigheder er det afgørende, at der er uddannelsestilbud, siger formanden.

Det bliver dyrere

Det kan blive dyrere at sprede uddannelserne, da en del af rationalet bag at samle dem, var mere effektiv drift. Og det vil koste penge, at flytte uddannelsessteder. Men det "er en omkostning, vi må tage på os" ifølge Mette Frederiksen.

Grundlæggende vil Socialdemokratiet og Mette Frederiksen arbejde mere for mindske centralisering i byerne, som partiet mener besparelser og strukturreformen har skabt.

- Jeg mener bestemt ikke, at Lars Løkke Rasmussen (V) har gjort nok.

- Vi foreslår også, at man opretter fire nye skattecentre med 250 medarbejdere i hver. De skal placeres med to i Jylland og to øst for bæltet, afslutter Mette Frederiksen.