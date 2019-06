S vil stoppe virksomheders udskydelse af boligskat

Socialdemokratiet fremlægger et forslag om, at skat ved gevinst på ejendomsstigninger skal betales løbende

Socialdemokratiet vil have ændret de gældende regler for virksomheders betaling af skat på gevinster ved ejendomssalg.

Det forslag præsenterer partiet mandag formiddag i forbindelse med et pressemøde på Christiansborg. Her fremlægger Socialdemokratiet ti mål, som en kommende regering skal arbejde for.

Socialdemokratiet ønsker, at det fremover ikke skal være muligt for eksempelvis kapitalfonde at udskyde skat ved gevinsten af stigninger på ejendomme "i det uendelige", som det hedder i forslaget.

- Derfor skal skatten på ejendomsgevinster fremover opkræves løbende, lyder det.

- Derved forsvinder muligheden for, at den nuværende ejendomsavanceskat helt kan undgås, ved at foretage ejendomssalg via datterselskaber.

- Den tekniske løsning skal udfærdiges i samarbejde med eksperter på området, lyder det videre.

Forslaget skal ifølge Socialdemokratiet ikke omfatte almindelige boligejere, almennyttige boligselskaber og andelsboligforeninger.

Folketingsvalget bliver afholdt på onsdag. Rød blok med Socialdemokratiet som det største parti har en komfortabel føring i meningsmålingerne, så S-formand Mette Frederiksen står til at blive statsminister.