Så stor favorit er Mette Frederiksen

Mette Frederiksen er meget stor favorit til at vinde valget og blive Danmarks nye statsminister.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, der giver Socialdemokratiets partileder hele 85 procent sandsynlighed for at vinde valget.

Det betyder, at Lars Løkke Rasmussen dermed kun har 15 procent chance for at fortsætte som statsminister efter 5. juni ifølge Henrik Qvortrup.

- Jeg mener, at der er 85 procent sandsynlighed for, at vores statsminister til juli hedder Mette Frederiksen, siger Henrik Qvortrup i Ekstra Bladets tv-studie.

Mette Frederiksen syg

Tirsdag udskrev statsminister Lars Løkke Rasmussen valget, der skal afholdes 5. juni på grundlovsdag. Derefter skal man finde ud af, hvilke partier der så skal danne regeringen.

Valget blev udskrevet samme dag som nyheden om, at Mette Frederiksen er syg, kom frem. En uheldig timing var der flere folketingsmedlemmer, der mente, men ifølge statsministeren var han ikke klar over, at Mette Frederiksen var syg.

Hun skulle angiveligt have ligget på Herlev Sygehus siden i lørdags.

