Sådan angreb Pape: Paludan fik tørt på

Så kunne han ikke holde mund længere, justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

I aftes gik K-formanden til modangreb på Stram Kurs-leder Rasmus Paludan under DR’s store partileder-debat.

– Vi har ikke mistet kontrollen.

– Du burde takke politiet for, at de kæmper hver dag. Du sviner politiet til. Du burde takke dem for alt det de gør, buldrede han mod højrefløjsmanden.

Modangrebet kom efter Rasmus Paludan havde skudt nok en bredside afsted mod ordensmagten, som Søren Pape er øverste politiske chef for.

- Søren Pape Poulsens politi frihedsberøver MIG, som er fuldstændig fredelig med en begrundelse som ingen lovhjemmel har, fordi man ikke vil afsløre det åbenlyse faktum, at der er steder her i landet, hvor staten og politiet ingen som helst magt har længere, lød det blandt andet fra Paludan.

Igennem store dele af valgkampen og tiden før det har Rasmus Paludan været i infight med politiet, selvom de passer på ham, når han demonstrerer forskellige steder i Danmark.

Det er blandt andet kommet frem, at han har søgt aktindsigt i 81 betjentes dybt personlige oplysninger. Ekstra Bladet har ligeledes belyst, hvordan han er blevet idømt en bøde på 30.000 kroner for at svine politi og anklagemyndighed til.

Den frihedserøvelse som Rasmus Paludan er utilfreds med fandt sted forleden i Odense. Det skete for hans egen sikkerheds skyld.