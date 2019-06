Sådan kringler han den: Paludans røde valg-trick

Skulle Stram Kurs opnå valg til Folketinget ved morgendagens folketingsvalg, så har Rasmus Paludan sikret sig en plads blandt de udvalgte.

For mens de øvrige kandidater i Stram Kurs udkæmper en benhård kappestrid om vælgernes gunst ved en såkaldt sideordnet opstilling, så er Stram Kurs lige præcis på Sjælland, hvor Rasmus Paludan er spidskandidat, opstillet på partiliste.

Rasmus Paludan under partilederrunden Demokratiets Aften hos Danmarks Radio. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dette valgtekniske fif gør, at Strams Kurs-lederen har maksimalt magt over, at han ikke går glip af en tur på tinge, hvis partiet kommer over spærregrænsen.

– Han har mere kontrol over, hvem der rent faktisk bliver valgt, forklarer professor Rune Stubager fra Aarhus Universitet, der er ekspert i valgets matematik.

– Altså ham selv?

– Ja, lige præcis.

– Han sikrer sig, at ikke andre længere nede på listen snupper mandatet på Sjælland, siger han og tilføjer:

– Det er en traditionel venstrefløjs-ting, fordi man vil sikre partiet indflydelse.

– De bruger mulighederne, der er i valgloven, understreger Rune Stubager.

Eneste andet sted i landet, hvor Stram Kurs bruger det røde valgtrick, er i Vestjylland, hvor kandidaten Dennis Kirkegaard blev pillet af stemmesedlen, fordi han opblødte politikken over for muslimer.

Ved dette valg er Enhedslisten det eneste andet parti, som er opstillet på partiliste. Det gør partiet i alle storkredse og ikke kun udvalgte steder som Stram Kurs.

