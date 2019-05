Samlet opposition vil have aktieskat for banker

Banker og pensionsselskaber skal betale en afgift på 0,1 procent til statskassen, når de handler med aktier, mener en samlet opposition nu.

Det skriver Børsen. Som meningsmålingerne er nu, ser oppositionen ud til at få flertal efter folketingsvalget.

Både Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Alternativet går ind for skatten. Nu har De Radikale skiftet kurs og kræver ikke længere en global model for finansskatten.

- Nu er vi klar til at se på det, hvis det kan komme på et europæisk niveau. Vi har rykket os fra, at det skulle være internationalt, til at vi også er med på en europæisk løsning, hvis den kan skabes, siger Martin Lidegaard, finansordfører for De Radikale.

Dermed kan Danmark være på vej ind i det forstærkede samarbejde mellem ti EU-lande med Tyskland og Frankrig i spidsen, der arbejder på en holdbar model for transaktionsskat, bedre kendt som finansskat.

De Radikale forholder sig fortsat åbent til det, hvis det kun er i et forstærket samarbejde mellem de ti lande.

- Vi vil gerne se, hvordan det falder ud. Men vi vil selvfølgelig foretrække en fælles europæisk løsning. Måske er det også blevet lettere, efter at Storbritannien træder ud af EU, for de var jo nok den største modstander af en europæisk skat, siger Martin Lidegaard til avisen.

Han tilføjer, at det stadig er svært at finde en konkret model, der både respekterer den fri bevægelighed på finansielle tjenesteydelser i det indre marked og så samtidig kun skal gælde i en del af EU-landene.

Modellen vil ifølge avisen give et ekstra skatteprovenu på op mod 0,5 procent af bruttonationalproduktet. Det svarer til en regning på 9 til 11 milliarder kroner til den finansielle sektor.

Den tidligere SRSF-regering var på grund af modstanden fra De Radikale imod en finansskat, da EU-Kommissionen foreslog skatten i 2011, og da kommissionen senere justerede modellen i 2013.