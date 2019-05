Samuelsen angriber Tulle: Han har dræbt os

Dansk Folkeparti har siden sidste folketingsvalget i 2015 ageret støtteparti for først Venstres mindretalsregering og siden VLAK-regeringen. Det er dog ikke et samarbejde, der har er været særlig produktivt ifølge udenrigsminister Anders Samuelsen.

Liberal Alliance, Konservative og Venstre har ikke kunne føre den borgerlige-liberale politik, som de har ønsket på grund af Kristian Thulesen-Dahl, lyder det:

- Han har selv slået den (blå blok, red.) ihjel. Han har lavet en ufattelig mængde af benspænd, siger Anders Samuelsen under sit besøg hos Ekstra Bladet tirsdag.

Dansk Folkeparti valgte i modsætning til Liberal Alliance ikke at gå regering, på trods af man var det største parti i blå blok. En beslutning, som LA-formanden ikke mener var den klogeste.

- I en periode blev han jo hyldet for at være en kæmpe strateg, men nu viser det sig, at hans strategi er komplet idiotisk.

Du kan se hele LA-formandens opsang til Kristian Thulesen-Dahl i videoen over artiklen.

Situationen i blå blok er ikke optimal frem mod folketingsvalget. Venstre har flirtet med tanken om en SV-regering, og har desuden lovet at afsætte 69 milliarder til velfærd, til stor utilfredshed fra regeringspartnerne Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Ifølge Anders Samuelsen er den nuværende regering fuldstændig skilt ad.

- Vi er oppe i atomer, lyder fra LA-formanden.

Du kan se Anders Samuelsen give en status på VLAK-regeringens situation her: